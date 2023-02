Gemeinsame Spendenaktion von mehreren Verler Vereinen

Verl (gl) - Darin sind sich der Sportclub Verl, die Stadt Verl, Suryoye Verl und der Verein „Helfende Hände Verl e.V.“ einig und starten eine gemeinsame Spendenaktion. „Am effektivsten können wir momentan mit Geldspenden helfen“, sagt Bürgermeister Michael Esken.

Ausschließlich Geldspenden

Deshalb werden zurzeit ausschließlich Geldspenden entgegengenommen. „Es ist schön, dass sich mehrere Verler Vereine zusammengetan haben und wir als Stadt diese Initiative unterstützen können“, so Esken.

Ab sofort das Sonderkonto „Helfende Hände. Soziales Engagement in Verl e.V.“ freigeschaltet. Die IBAN lautet DE43 4785 3520 0004 0490 78. Als Verwendungszweck sollte „Erdbeben“ angegeben werden.

Suryoye-Mitglieder haben viele Verwandte und Freunde, die betroffen sind

Für den Sportverein Suryoye Verl ist es ein besonderes Anliegen, Hilfe zu leisten. Viele der 100 Mitglieder haben Verwandte, Bekannte oder Freunde, die direkt betroffen sind. „Wir wollten helfen, aber alleine ist das schwierig. Deshalb freuen wir uns sehr, dass es nun eine Gemeinschaftsaktion geworden ist“, sagt Vorstandsmitglied Serkan Ilhan.

Video von Mehmet Kurt mit ausschlaggebend

Der SC Verl hatte die Aktion ins Rollen gebracht, auch durch das Video, in dem Mehmet Kurt seinen ehemaligen Vereinskollegen seine Eindrücke schildert. Bis 2021 spielte Kurt in Verl, heute kickt er bei Sanliurfaspor in der dritten türkischen Liga. „Wir stehen mit Mehmet in Kontakt, der das Leid mit eigenen Augen gesehen hat und aus der Erdbebenregion flüchten konnte“, sagt SCV-Marketingvorstand Mario Lüke.

SC Verl sammelt im Heimspiel gegen Dresden

Der Sportclub nutzt sein heutiges Heimspiel gegen Dynamo Dresden in Paderborn, um Geld für die Spendenaktion zu sammeln.

„Helfenden Hände“ sofort mit aktiv

Die „Helfenden Hände“ wurden erst vor drei Jahren ins Leben gerufen, haben aber bereits viel Hilfe geleistet – vor Ort in Verl, aber auch nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Für Julia Meyer und ihr Team war es deshalb keine Frage, alle Kräfte zu aktivieren und die Aktion zu unterstützen.