Gemeinschaft Libelle feiert Sommerfest in Sürenheide

Zwei Jahre lang hatte es in Sürenheide kein internationales Sommerfest mehr gegeben. Jetzt hat die Veranstaltung einen Neustart erlebt.

Sürenheide (gl) - Zwei Jahre lang hat die Gemeinschaft Libelle ihr Sommerfest in Sürenheide pausiert. Grund dafür war die Pandemie. Am Wochenende habe man auf dem großzügigen Gelände vor den Vereinsräumen wieder gefeiert, heißt es in einer Mitteilung.

Auf dem Street-Soccer-Feld zappelt so mancher Ball im Netz

Menschen aus der Siedlung und dem ganzen Stadtgebiet kamen am Samstagnachmittag ins Gespräch und trafen sich mit Freunden. Demnach standen die Kinder erst Schlange an zwei Schminktischen. Anschließend testeten die Jungen und Mädchen die Rollenrutsche und nutzten ausgiebig die Fahrzeuge des Spielmobils.

Auch das Street-Soccer-Feld erfreute sich großer Beliebtheit, sodass mancher Ball im Netz zappelte. Am internationalen Büfett, das viele Besucher mit selbstgemachten Leckereien gefüllt hatten, gab es eine große Auswahl von herzhaften Spezialitäten, Nachtisch und Kuchen.

Regenpause wird mir rumänischer und persischer Musik überbrückt

Eine kurze Regenphase überbrückte ein rumänischer Panflötenspieler. Anschließend tanzten die Gäste zu persischer Musik. Sie alle waren sich laut Mitteilung einig: Es war ein gelungenes Fest, das nur durch die Hilfe der Kooperationspartner sowie ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer stattfinden konnte: der Dorfgemeinschaft Sürenheide, des Malteser-Hilfsdiensts, des städtischen und katholischen Kindergartens aus Sürenheide, der Gemeinschaft Spielmobil, des Droste-Hauses und Lions-Clubs.

Auch ohne Sponsoren wie die Nüßing-Stiftung sowie den Lions-Club Verl und ohne die finanzielle Unterstützung der Stadt Verl wäre die Stadtteilarbeit der Gemeinschaft Libelle seit 17 Jahren nicht möglich, schreiben die Verantwortlichen.

„Dass unsere ehrenamtliche Arbeit so sehr geschätzt wird, freut mich sehr“

Der stellvertretende Bürgermeister Josef Dresselhaus würdigte in seiner Ansprache die kontinuierliche Arbeit des Vereins. „Dass unsere ehrenamtliche Arbeit so sehr von der Stadt geschätzt wird, freut mich sehr“, so die Vorsitzende Margret Lütkebohle.