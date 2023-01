Gespensterjäger sammeln Tannenbäume in Kaunitz ein

Die Gespensterjäger in Kaunitz jagen - nein, keine Geister -, sondern Weihnachtsbäume. Gegen eine Spende holen sie sie am 14. Janaur ab.

Kaunitz (abb) - Vor etlichen Jahren hat sich in Kaunitz die Kolpinggruppe „Die Gespensterjäger“ gegründet. Mit einer Aktion treten die Mitglieder der Gruppe in jedem Jahr in Erscheinung: Auch in diesem Jahr sind die Gespensterjäger wieder auf der Jagd nach ausrangierten Tannenbäumen aus der Weihnachtszeit.

Die Sammelaktion findet am Samstag, 14. Januar 2023 statt. Ein Baum wird angemeldet, indem man den Tannenbaum mit einer Überweisungsspende ankündigt. Die Gespensterjäger sammeln die Bäume dann ab 9 Uhr morgens ein. Der Erlös der Aktion soll wie in jedem Jahr auch dieses Mal wieder komplett gespendet werden.

Auf der Überweisung die Adresse angeben

Interessierte Kaunitzer (es wird ausschließlich der Ortsteil angefahren) können ihre Spende auf das Konto von Andre Hassenewert überweisen.

Als Verwendungszweck soll die Straße mit Hausnummer sowie die Anzahl der ausrangierten Bäume angegeben werden. Die Gespensterjäger raten dringend davon ab, die Spende direkt an den Baum zu hängen, da es in den letzten Jahren immer wieder ungebetene Gäste gab, die diese Spende geklaut haben.

Kontoverbindung: IBAN DE59 4785 0065 0030 5981 08 und BIC WELADED1GTL