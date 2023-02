Gespräche zum Sürenheider Friedhof laufen noch

Die Stadt bezieht Stellung zu den Gerüchten rund um den katholischen Friedhof an der Isselhorster Straße.

Wie geht es weiter mit dem Friedhof in Sürenheide? Diese Frage hatte diese Zeitung in der Dienstagsausgabe gestellt. Jetzt bezieht die Stadt Stellung zum Artikel.

Sürenheide (gl) - In der Dienstagsausgabe dieser Zeitung ging es unter dem Titel

„Wie geht es weiter mit dem Sürenheider Friedhof?“

um den katholischen Friedhof an der Isselhorster Straße in Sürenheide. Einige Aussagen darin haben in der Verler Stadtverwaltung nach eigenen Angaben Irritationen verursacht. Die Stadt bezieht Stellung.

Drei Möglichkeiten für ein Regenrückhaltebecken

Es sei richtig, dass die Stadt Verl östlich des Sürenheider Friedhofs ein neues Gewerbegebiet plant. Mehrere kleine Unternehmen sollen sich dort ansiedeln können beziehungsweise erweitern, teilt die Verwaltung mit. Für die Entwässerung des Gewerbegebiets sei, wie berichtet, der Bau eines Regenrückhaltebeckens erforderlich.

Für die Realisierung bestehen drei Möglichkeiten: zum einen, das Becken direkt im Gewerbegebiet unterzubringen, was erhebliche Flächeneinbußen bedeuten würde. Zum anderen könnte es unterirdisch angelegt werden. Diese Möglichkeit priorisiere die Stadtverwaltung jedoch nicht, weil so enorme Kosten entstünden, die umgelegt werden müssten.

„Stellungnahme des Kirchenvorstands steht noch aus“

Bevorzugt werde deshalb die dritte Variante, das Regenrückhaltebecken auf der Fläche zwischen dem Friedhof und der Autobahn zu bauen. Diese Fläche befindet sich nicht im Eigentum der Stadt. Zu den Plänen habe die Stadt mehrere Gespräche mit dem Vorstand der Kirchengemeinde St. Judas Thaddäus geführt, in denen sie auch angeboten habe, das Areal, auf dem das Becken priorisiert wird, zum Beispiel durch die Anpflanzung von Bäumen aufzuwerten.

„Die Gespräche sind noch nicht abgeschlossen, eine eindeutige Stellungnahme des Kirchenvorstandes steht aus Sicht der Stadtverwaltung noch aus“, heißt es weiter. In diesem Zusammenhang weist die Stadt darauf hin, dass der bestehende Friedhof durch die Pläne weder verlegt noch aufgegeben werden soll. Auch ein Kaufinteresse für das Grundstück bestehe nicht.

Gutachten ermittelt Probleme mit Regen nur in Einzelfällen

Um die Boden- und Grundwasserverhältnisse in der betroffenen Planungsfläche sowie potenzielle Auswirkungen auf das angrenzende Friedhofsgelände untersuchen zu lassen, hatte die Stadt ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Das Ergebnis des Gutachtens ist, dass das Regenrückhaltebecken im Laufe eines Jahrs überwiegend zur Entwässerung des Friedhofes beitragen würde, aber an regenreichen Tagen die jetzt schon problematische Situation im nördlichen Randbereich des Friedhofs verschärfen würde. Das wäre mit weiteren technischen Maßnahmen regulierbar. Das Gutachten liegt dem Kirchenvorstand vor