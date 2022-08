Goldhochzeit in Verl: Bei der Abi-Feier hat es gefunkt

Seit vier Jahren lebt das Ehepaar Pischke in Verl. An diesem Sonntag feiern die beiden ihre Goldene Hochzeit.

Verl (kpri) - Im Juni 1989, also kurz vor der Wiedervereinigung des mehr als 40 Jahre geteilten Deutschlands, sind Angelika und Siegfried Pischke mit offiziellem Ausreiseantrag von Sachsen nach Gütersloh ausgereist. Für Siegfried Pischke (73), dessen Verwandtschaft bereits dort lebte, ein leichter Schritt, für seine Frau ein schwerer.

„Wir haben uns beide gemocht, und daraus wurde immer mehr“

„In Riesa war ich stellvertretende Gaststättenleiterin, in Gütersloh musste ich erst einmal putzen gehen“, erinnert sich die heute 70-Jährige an die Zeit des allmählichen Ankommens. Lange ist es her. Aber die Goldene Hochzeit, die das Paar am Sonntag, 7. Juli, feiert, ist der Anlass, zurückzudenken.

Kennengelernt hat sich das Jubelpaar 1970 in der Disco, bei der Abi-Feier von Angelika Pischke. Die Frischverliebten wussten, dass sie zusammengehören. „Wir haben uns beide gemocht, und daraus wurde immer mehr“, erzählt Siegfried Pischke von den Anfängen einer harmonischen Beziehung.

Der sächsische Dialekt ist noch zu hören

In der ehemaligen DDR hat er als Betriebsschlosser gearbeitet, seine Frau als Chemiefacharbeiterin. Sie absolvierte außerdem Ausbildungen als Kranfahrerin und Gastronomiefacharbeiterin. Im neuen Lebensumfeld fanden beide Arbeit bei der Firma Teckentrup in Sürenheide.

Er als Betriebsschlosser, sie zunächst in der Kantine und dann im Büro. Der sächsische Dialekt ist noch zu hören, „bei unseren beiden Söhnen überhaupt nicht“, sagt das Paar, das sich noch erinnern kann, wie Menschen versucht haben, das Sächsische zu imitieren.

Gefeiert wird die Goldene Hochzeit im kleinen Kreis

In Gütersloh lebte die Familie im eigenen Haus mit großem Garten. Vor vier Jahren sind Angelika und Siegfried Pischke in eine schicke Wohnung nach Verl gezogen. Von dort aus halten sie sich mit ihren Besuchen im Fitnessstudio fit. Gefeiert werden soll die Goldene Hochzeit im kleinen Kreis.