Gratis-Comis in der Verler Bibliothek

Verl (gl) - Comic-Fans aufgepasst: Die Bibliothek Verl beteiligt sich in diesem Jahr erstmals am Gratis-Comic-Tag. Bei dieser Aktion gibt es am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 14 Uhr insgesamt 35 verschiedene Comics, Manga und Graphic Novels umsonst. 19 Comic-Verlage aus Deutschland, Österreich und der Schweiz produzieren die Hefte eigens für diesen Tag. In der Bibliothek kann sich jede Besucherin und jeder Besucher bis zu drei Hefte aus einer großen Auswahl von Manga-, Disney- oder Independent-Comics aussuchen und gratis mitnehmen.

„Auch für alle, die gern kreativ sind, ist der Comic-Tag interessant“, heißt es in einer Mitteilung. Die Bibliothek lädt Interessierte ein, eigene Comicfiguren zu zeichnen oder eine der zur Verfügung gestellten Malvorlagen zu nutzen. Die besten Werke werden in der Bibliothek ausgestellt. Außerdem warten in der Gamingzone zum Thema passende Konsolenspiele darauf, gespielt zu werden. Insgesamt beteiligen sich mehr als 700 Buchhandlungen und Bibliotheken an dem Aktionstag.