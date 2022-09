Günter Heidmeier aus Verl wird 90 Jahre alt

An diesem Freitag wird Günter Heidmeier 90 Jahre alt. Den besonderen Geburtstag feiert er klein im Familienkreis.

Verl (kpri) - „Die Familie“, das bestätigen die vier Kinder, „ist sein ein und alles“. Zu ihr gehören acht Enkel. Sie alle werden Günter Heidmeier an diesem Freitag zum 90. Geburtstag gratulieren.

Jubilar kümmerte sich liebevoll um seine Ehefrau

In den vergangenen zwei Jahren gehörte der größte Teil der Aufmerksamkeit seiner Frau. Liebevoll hat er sich um sie gekümmert. Erst kürzlich ist sie, am selben Tag wie Queen Elizabeth, verstorben. 62 Jahre lang war das Paar verheiratet.

Seine ersten beiden Lebensjahre hat der Jubilar in Spexard verbracht, seither lebt er in Verl. Erst wurde Günter Heidmeier zum Autoschlosser ausgebildet, hat dann im Fernmeldedienst in Gütersloh, Bielefeld und Detmold gearbeitet sowie als Kraftfahrer und als Hausmeister.

Positive Energie immer weitergegeben

Vor 65 Jahren hat sich Günter Heidmeier der Kolpingsfamilie Verl angeschlossen. Auch den Bürgerschützen Verl-Bornholte-Sende gehört er an. Dreimal war er Thronmitglied.

Seine positive Energie hat der Verler immer an die Familie, Freunde und Nachbarn weitergegeben. „Er war für alle da“, sagen die Kinder. Gefeiert werden soll klein im Familienkreis.