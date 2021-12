Hausarzt impft an Silvester in Verler Praxis

Wer sich kurz vor dem Jahreswechsel noch impfen lassen möchte, hat dazu am Freitag, 31. Dezember, in Verl die Möglichkeit.

Wer sich kurz vor dem Jahreswechsel in Verl impfen lassen möchte, hat dazu am Freitag, 31. Dezember, in der Praxis von Dr. Robin Schumacher die Möglichkeit.

Verl (gl) - Kurz vor dem Jahreswechsel impfen lassen: Dr. Robin Schumacher bietet das am Freitag, 31. Dezember, in einer Praxis an der St.-Anna-Straße 11 an.

Terminvereinbarung nicht notwendig

Die offene Impfsprechstunde findet von 9 bis 12 Uhr statt. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.

Gespritzt wird Moderna als Erst-, Zweit- und auch als Boosterimpfung. Das Angebot besteht für alle Interessierten, egal ob sie Patient bei Dr. Robin Schumacher sind oder nicht.