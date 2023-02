Heimatverein Verl lässt Winterwanderung wieder aufleben

Die Winterwanderung des Heimatvereins führte die 90-köpfige Wandergruppe unter anderem am Mühlengrund vorbei.

Verl (matt) - Im Winter wandern und anschließend Grünkohl essen: Mit diesem Angebot lockt der Heimatverein regelmäßig zahlreiche Teilnehmer in die Natur. Nach zweijähriger Pause waren es mehr als 90 Männer und Frauen, die die rund acht Kilometer lange Strecke vom Schlosskrug über vier Stationen zurück nach Verl in Angriff genommen haben.

117 Teilnehmer beim Grünkohlessen

„Beim abschließenden Grünkohlessen im Deutschen Haus waren sogar 117 Teilnehmer“, verkündet Wolfgang Eckholt, der die Neuaufnahme der Winterwanderung organisiert hatte. Nicht nur die Bewegung an der frischen Luft sollte im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Arbeitsbereiche des Heimatvereins mit Geschichte, Kultur, Natur und der Bewahrung kultureller Identität im Mittelpunkt.

Eine Aufgabe, die vier Kultur- und Naturführer übernahmen. Nach kurzen Erläuterungen zum Jagdschloss und zur Historie der einstigen Holter Eisenhütte brachte Siegried Schwarze der Wandergruppe den Holter Wald mit dem Ölbach als Naturschutzgebiet nahe.

Stopp am Schäferhof

Im weiteren Verlauf steuerten die Wanderer nicht nur den Mühlgrund an, sondern auch die Areale, in denen früher die Höfe Oesterschwienesterdt und Westerschwienesterdt gelegen hatten. Beide Höfe waren Ausgangspunkt von Streitigkeiten, weil dort Wasser entnommen wurde, das für den Betrieb der Verler Mühle benötigt wurde. Das berichteten Annette Kröning und Anita Stuckmann.

Um den Auseinandersetzungen ein Ende zu bereiten, erhielt Friedrich Oesterschwienesterdt im Jahr 1819 die Konzession, eine Öl- und Graupenmühle zu bauen. Sie wurde bis 1977 betrieben. Weiterer Stopp war der von Bioland zertifizierte Schäferhof von Georg Flötotto.

Zusammenhang zwischen Grund- und Oberflächenwasser

„Grund- und Oberflächenwasser stehen in einem engen Austausch. Sie sind deshalb besonders verunreinigungssensibel“, machte Wolfgang Eckholt auf der letzten Station auf die besondere Situation vor Ort aufmerksam. Mit einem mittleren Härtegrad und einem pH-Wert von 7,65 sei das Verler Wasser sehr bekömmlich, so Eckholt weiter. Ihren Abschluss fand die Wanderung Deutschen Haus im Verler Ortszentrum. Dort stellte sich die Wandergruppe von Kultur auf Kulinarik um – in Form eines üppigen Grünkohlessens.