Helle Köpfe aus Verl mit Preisgeld ausgezeichnet

Verl (gl) - Die Auszubildenden der Firma Bosch Building Automation aus Verl, Lars Belmann, Simon Masjosthusmann, Jana Pilz und David Renpening, haben mit ihrem Projekt „Kraftstoffreduzierung durch die Förderung von Fahrgemeinschaften“ beim Wettbewerb der Energie-Scouts OWL 2022 den 2. Platz belegt.

750 Euro gewonnen

Insgesamt haben 23 Auszubildenden-Teams 2022 am neunten Wettbewerb der beiden Industrie- und Handelskammern (IHKs) Ostwestfalen zu Bielefeld und Lippe zu Detmold sowie der Wirtschaftsjunioren Lippe teilgenommen. Sieben Teams wurden jetzt in der IHK in Bielefeld von der Jury ausgewählt und präsentierten in der Preisverleihung ihre Projekte.

Das Energie-Scout-Team von Bosch Building Automation wurde in der Jury-Abstimmung aufs Podium gewählt und erhielt dafür einen von den Sparkassen Bielefeld und Paderborn-Detmold geförderten Scheck über 750 Euro.

Forum für Mitfahrgelegenheiten schaffen

Das Ziel ihres Projektes ist es, mit einer neu geschaffenen Plattform für die Mitarbeitenden ein Forum zu schaffen, über das sich Mitarbeiter einfach und effizient zu Fahrgemeinschaften zusammentun können.

Dadurch wollen die Auszubildenden die Gemeinschaft stärken, die Umwelt schonen und darüber hinaus Kosten einsparen. Im Rahmen ihrer Präsentation führte das Team die bedienungsfreundliche Plattform vor.

Erster Platz geht nach Lemgo

Den ersten und mit 1000 Euro dotierten Platz vergab die Jury an das Team der Isringhausen GmbH & Co. KG aus Lemgo fürs Projekt „Erdgaseinsparung am Durchlaufofen“.

Den dritten Platz (500 Euro) belegte das Team der Brauns-Heitmann GmbH & Co. KG aus Warburg mit dem Projekt „Energiesparmaßnahmen“.

Energie-Scouts für den Klimaschutz

Informationen zum Wettbewerb Energie-Scouts OWL: Die Industrie- und Handelskammern Ostwestfalen und Lippe sowie die Wirtschaftsjunioren Lippe bieten die Qualifizierung zum „Energie-Scout“ für Auszubildende im Rahmen des Unternehmensnetzwerks Klimaschutz an.

Das Unternehmensnetzwerk Klimaschutz wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutz-Initiative durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Träger des Projekts ist die DIHK Service GmbH des Deutschen Industrie- und Handelskammertages e. V. In den bisherigen neun Durchgängen haben sich OWL-weit 229 Teams mit knapp 1000 Auszubildende am Energie-Scouts-Projekt beteiligt.