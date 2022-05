Heroal investiert in das Verler Stammwerk

Aus kleinsten Anfängen zum Global Player: Heroal ist trotz Pandemie-Widrigkeiten gewachsen. In einem neuen Showroom wird das deutlich.

Vor mehr als 100 geladenen Gästen haben am Dienstagmorgen die beiden Heroal-Geschäftsführer Jürgen Peitz (links) und Dr. Max Schöne die komplett neugestaltete Dauer-Ausstellung am Hauptsitz des 1874 gegründeten Familienunternehmens eröffnet.

Verl (cabo) - Der weltweit agierende Aluminium-Spezialist Heroal hat am Dienstagmorgen seine neue Dauer-Ausstellung eröffnet. Die beiden Geschäftsführer Dr. Max Schöne und Jürgen Peitz begrüßten dazu am Hauptsitz an der Österwieher Straße 80 mehr als 100 geladene Gäste.

Geschäftsführer begrüßen Fachpublikum

Nicht von Null auf 100, sondern von 200 auf 440 Quadratmeter ist der Heroal-Showroom gewachsen, wie Sprecherin Lena Holtkamp mitteilte. Dabei wurde der frühere Empfangsbereich in die komplett neu gestaltete und fürs Fachpublikum eingerichtete Dauer-Ausstellung des Verler Herstellers von Fenstern, Türen und Rollläden vorrangig aus Aluminium integriert.

Nach dem Neubau eines als Forum bezeichneten Büro- und Schulungskomplexes vor rund drei Jahren setzt Heroal mit seinem Showroom jetzt ein weiteres Zeichen für Verl als seinen Hauptsitz.

Keine Auskunft zu Umsatz und Investitionen

Die Geschäftsführer Dr. Max Schöne und Jürgen Peitz, die sich zu aktuellen Geschäftszahlen ihres Unternehmens nicht äußern wollten, sprachen am Dienstag von Investitionen im „sechsstelligen Bereich“ für die nun verdoppelten Ausstellungsräumlichkeiten.

Dort können Kunden des Aluminium-Spezialisten nicht nur real und virtuell so gut wie alles über das aktuelle Produktportfolio von Heroal erfahren, auch ist die 1874 in Verl gestartete Historie des in fünfter Generation geführten Familienkonzerns ausführlich dargestellt.

Der Showroom befindet sich an der Österwieher Straße 80 in Verl.Weitere wichtige Bereiche dort beschäftigen sich mit barrierefreien und einbruchssicheren Varianten von Fenstern und Türen. Heroal lege zudem großen Wert auf Nachhaltigkeit, stehe also für solide, langlebige Produkte.

Das Unternehmen mit etwa 880 Beschäftigten an den beiden Hauptstandorten Verl und Hövelhof (Kreis Paderborn) sowie weiteren Niederlassungen in den USA (Orlando, Florida), den Niederlanden (Helmond) und Frankreich (Mommenheim) entwickelt und produziert hochwertige wie innovative Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden.

Nachhaltigkeit auf der Agenda

„Wir wollen mit unseren Geschäftspartnern Räume erschaffen, die das Leben bereichern“, umschrieb Dr. Schöne die Unternehmensphilosophie, zu der im immer stärkeren Maße auch die Nachhaltigkeit im Hinblick auf den Klimaschutz gehöre. Wie der Geschäftsführer weiter ausführte, liege beim Hauptwerkstoff Aluminium der Recycling-Anteil bei Heroal inzwischen bei 80 bis 85 Prozent. Die Dauer-Ausstellung richtet sich vorrangig an Firmenkunden von Heroal, darunter viele Fensterbau-Betriebe.

Recycling-Anteil liegt bei über 80 Prozent

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen und Fassaden zählt Heroal nach eigenen Angaben international zu den Marktführern. Von den etwa 880 Beschäftigten sind demnach rund 300 am Standort Verl tätig, wo sich neben der Verwaltung das Werk I befindet.

Oliver Frohne (links) und Stephan Böcker (beide von Firma German Windows, Südlohn) werden von Stephan Bittner (Mitte, Heroal) beraten.Dort werden Rolltore, Sonnenschutz und Rollläden produziert. Im Werk II in Hövelhof läuft die Produktion von Fenstern, Türen und Fassadenelementen. Dort ist überdies die Logistik beheimatet. Heroal beschäftigt in Hövelhof mehr als 500 Menschen.

Nach Angaben von Jürgen Peitz und Dr. Max Schöne ist Heroal gut durch die etwa zweijährige Pandemie-Phase gekommen. Dr. Schöne: „Wir sind in diesen schwierigen Zeiten trotzdem gewachsen.“ Allerdings sei das Unternehmen von den weltweit „drastisch steigenden Rohstoff- und Energiepreisen“ nicht ausgenommen.

Preise für Aluminium stark gestiegen

Die Tonne Aluminium sei im Juni 2021 an der Rohstoffbörse London Metal Exchange (LME) noch zum Preis von 2000 Dollar gehandelt worden, jetzt liege sie bei 3400 Dollar, sagt Dr. Schöne. „Insgesamt macht uns diese Entwicklung schon Sorgen“, räumt Peitz im Pressegespräch am Dienstag ein.

Der Ukraine-Krieg betreffe Heroal nicht im Schwerpunkt: „Wir haben keine direkten Lieferketten nach Russland“, berichtet Peitz. Auch der Heroal-Exportanteil weltweit wachse, so der Geschäftsführer.

www.heroal.de