Hinter die Kulissen der Feuerwehr in Verl schauen

Auf dem Weg zum Einsatz wird die Feuerwehr wahrgenommen. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? In Verl wird jetzt ein Einblick gewährt.

Die Gelegenheit, das Feuerwehrgerätehaus in Verl zu besichtigen, bietet sich am 14. Oktober. Archivfoto: Steinecke

Verl (gl) - Wie sieht es eigentlich hinter den großen Toren der Feuerwehr in Verl aus? Das erfahren Interessierte während einer Besichtigung am Freitag, 14. Oktober, ab 16 Uhr, zu der der Heimatverein und die Feuerwehr einladen. Treffpunkt ist am Florianweg 4. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist laut Mitteilung eine Anmeldung erforderlich.

„Einsatzbereit“, schreibt Wolfgang Eckholt von der Freiwilligen Feuerwehr mit Blick auf den Besichtigungstermin. Schon als Kind sei es spannend gewesen, hinter die Kulissen der Feuerwehr zu schauen. Und weiter heißt es: „Die Besucher und Besucherinnen dürfen sich auf Überraschendes, Unbekanntes, Überzeugendes, Wissenswertes freuen.“

Fahrzeugpark erklärt bekommen

Begegnungen mit der Feuerwehr gebe es immer wieder – ob bei der Beobachtung von Einsatzfahrzeugen oder auf Volksfesten. Aber es lohne sich, genauer hinzuschauen. Schon beim Betreten der Einsatzzentrale bekomme man einen Eindruck davon, mit welch hochmoderner Technik die Feuerwehrmänner zu tun haben.

So gebe es den Fahrzeugpark zu sehen und die verschiedenen Fahrzeugtypen und ihre Funktionen würden erklärt. Zu bewundern gebe es zudem eine historische Kraftfahr-Drehleiter, ein bestens restauriertes Museumsstück. Doch die Feuerwehr bestehe nicht nur aus Autos und Feuerwehrleuten. Auch eine Menge Technik wie Atemschutzgeräte werden gezeigt. Und natürlich Berichte von Einsätzen.

Eine Anmeldung ist bei Wolfgang Eckholt unter 05246/2968 oder per E-Mail an [email protected] möglich. Beim Heimatverein nimmt Jochen Melzian Anmeldungen unter 05246/81433 entgegen.