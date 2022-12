Ideen für energiesparende Geschenke zum Weihnachtsfest

Verl (gl) - Nützliche Alltagshelfer sparen langfristig Strom- und Heizkosten. Aktuell sind die Folgen der Energiekrise deutlich spürbar bei Verbrauchern, wenn sie auf ihre Strom- und Gasrechnungen blicken, schreibt Ines Perschke, Energieberaterin der Verbraucherzentrale NRW in Verl. Um langfristig Kosten zu sparen, böten sich einige hilfreiche Geräte an, die als Geschenke unter dem Weihnachtsbaum Platz finden könnten. „Unsere energiesparenden Geschenkideen bewegen sich in einem preislich überschaubaren Rahmen“, wird Ines Perschke in der Mitteilung zitiert. Dazu hat die Verbraucherzentrale NRW vier Geschenktipps zu Strom und Heizung zusammengestellt.

Stromfresser aufspüren

Smarte Heizungsthermostate:

Die kleinen Bauteile werden auf das bestehende Ventil aufgeschraubt und regulieren den Wasserdurchfluss am Heizkörper. Anders als konventionelle Regler, arbeiten sie digital vernetzt und lassen sich präziser einstellen. Die Geräte können mit einer Anwesenheitserkennung verknüpft werden. Die meisten smarten Thermostate erkennen auch, wann Fenster zum Lüften geöffnet sind und schalten die Heizung aus. Sie kosten pro Stück, je nach Funktionsumfang, 30 bis 100 Euro.

Strommessgeräte:

Sie spüren Stromfresser in der Wohnung auf. Ob Fernseher oder Spielekonsole im Stand-By, Kühlschrank oder WLAN-Router – die kleinen Geräte messen deren Stromverbrauch exakt. Dabei stehen zwei Produktgruppen zur Auswahl: digitale Messgeräte, die zwischen Steckdose und elektrische Geräte gesteckt werden, und sogenannte smarte Steckdosen mit Strommessfunktion, die ihre Messergebnisse per App an das Smartphone übermitteln. Strommessgeräte sind bereits für unter 50 Euro erhältlich.

Lüften und Raumtemperatur anpassen

Funk-Steckdosen:

Smarte Steckdosen werden als Zwischenstecker in normale Dosen gesteckt. An sie werden die zu schaltenden Geräte angeschlossen. Die Funk-Steckdosen erlauben mehr Kontrolle über die Geräte. Smarte Steckdosen zeigen über Smartphone-Apps, welche Geräte gerade aktiv sind und teilweise auch wie viel Strom sie verbrauchen. Sie lassen sich wie Zeitschaltuhren bedienen. Doch sie verbrauchen selbst ebenfalls Strom. Deren Eigenstromverbrauch unterscheidet sich dabei je nach Modell. Vor dem Kauf der Geräte ist daher zu beachten, wie die Energieaufnahme im Stand-By und im geschalteten Zustand ist. Einfache Funk-Steckdosen sind bereits ab 30 Euro erhältlich. Technisch aufwändigere smarte Steckdosen, die sich im Smart Home über den Internetrouter steuern lassen, gibt es für rund 50 Euro.

Thermohygrometer:

Die Messgeräte ermitteln in geschlossenen Räumen die Luftfeuchtigkeit und Zimmertemperatur. Bei nicht optimalen Werten können Verbraucher entsprechende Gegenmaßnahmen wie Lüften und Anpassung der Heiztemperatur vornehmen. Bei niedriger Raumtemperatur und schlechter Belüftung besteht zudem die Gefahr von zu hoher Luftfeuchtigkeit und damit von Schimmelbefall. Thermohygrometer mit entsprechenden Funktionen sind für unter 50 Euro erhältlich. Die analoge Variante bekommt man schon für unter 20 Euro.