Im Regionalwettbewerb springt ein Verler auf Platz zwei

Verl (rast) - Platz zwei und den MINT-Sonderpreis – so ist für Luca Weick der Regionalwettbewerb von Jugend forscht ausgegangen. Am vergangenen Samstag hat der Verler Schüler der Gesamtschule sein Projekt online präsentiert.

Schüler bereitet sich akribisch vor

Wie berichtet, hat der 14-Jährige Metalldetektoren entworfen und unter anderem getestet, ob die Geräte verschiedene Metalle unterscheiden können. Viel Mess- und Prüfarbeit war nötig. Begleitet wurde die Arbeit von Klassenlehrer Dominik Weigel.

Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich Luca Weick für den Wettbewerb angemeldet. Besser als vor einem Jahr abschneiden: Das war das Ziel von Luca Weick gewesen. Was er klar erreicht hat. Auf den Regionalwettbewerb hatte er sich akribisch vorbereitet.

Zum Weiterkommen reicht der zweite Platz nicht

Zum Weiterkommen reicht der zweite Platz allerdings nicht. Ihre Projekte stellen die Nachwuchsforscher in den Regionalwettbewerben vor. Wer dabei gewinnt, tritt im März und April auf Landesebene an.

Dort qualifizieren sich die Besten für das 58. Bundesfinale, das vom 18. bis zum 21. Mai stattfindet. Auf allen drei Wettbewerbsebenen werden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von mehr als einer Million Euro vergeben, heißt es auf der Internetseite von Jugend forscht.

Die meisten Anmeldungen kommen aus NRW

Deutschlandweit haben sich 9386 Teilnehmer angemeldet. Mit 1288 Anmeldungen ist NRW, gefolgt von Bayern (1285) und Baden-Württemberg (1252), das am stärksten vertretene Bundesland. Sachsen bildet mit 117 Meldungen das Schlusslicht.

Dafür haben die Bayern bei der Anzahl der Einzel- und Gruppenprojekte, die in die Fachgebiete Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik gegliedert sind, die Nase vorn. Während es in Bayern 801 sind, wurden in NRW 724 gemeldet.