Imbiss in Verl vertreibt veganen Döner vom Spieß

Verl (gl) - „Einmal Döner mit alles.“ Wer diese Bitte äußert, der bekommt die saftige Brottasche wahlweise mit Geflügel- oder Kalbfleisch. Veganer gucken aber in die Röhre. Das soll sich passend zum Weltvegantag an diesem 1. November ändern. Der Verler Imbiss „Evim’s“ an der Hauptstraße bietet jetzt eine Variante an.

Ein patentierter Dönerspieß

Der Clou: Der vegane Fleischersatz kommt vom Spieß. „Das ist der erste vegane Dönerspieß“, wirbt Tom Gäbler, Geschäftsführer der Firma Veggie-Liebe in Biberach. Der Spieß sei patentiert. Zweieinhalb Jahre sei an der Herstellung des Fleischersatzes – und wie er zum Grillen auf den Spieß gebracht werden kann – getüftelt worden.

Die Grundlage sei zu 50 Prozent dehydriertes Erbsenprotein. Hinzu kämen Gewürze, Zwiebeln, Wasser und Öl. „Wir haben viel probiert, um die Stabilität zu erreichen“, so Tom Gäbler. Jetzt gehe man damit an den Markt. Außer Tom Gäbler stehen hinter Veggie-Liebe Mohammad Dirafzoon, Ozan Sert, Mohamed Soltani und Thomas Quadbeck.

Bis auf weiteres gilt ein Gebietsschutz

An den Markt gehen, das bedeutet Klinken putzen in der Gastronomie. Laut Tom Gäbler werden deutschlandweit derzeit fünf Betriebe beliefert. Bei Alper sowie Yüksel Evin und ihrem Imbiss ist die Firma auf offene Ohren gestoßen. Thomas Quadbeck hat den Kontakt hergestellt. Geliefert werden die Spieße vom Großhandelsbereich „Food Service“ der Edeka.

In Verl soll „Evim’s“ bis auf Weiteres das einzige Lokal mit veganem Dönerspieß bleiben. Es werde ein Gebietsschutz garantiert, wie Tom Gäbler sagt. In Gütersloh könnte es demnächst aber Konkurrenz geben. Man sei in Gesprächen mit dem Orient-Grill am Bahnhof. Und warum ausgerechnet ein Dönerspieß? „Die junge Generation isst nicht mehr so viel Fleisch. Und bei Falafel fehlt das Gefühl von Fleisch“, sagt Tom Gäbler.

„Das ist eine gute Werbung für die Stadt“

Der Bereich der Döner-Gastronomie werde demnächst einen großen Wandel durchmachen, ist sich Gäbler sicher. „Wir freuen uns, dass sich ein Verler Betrieb dafür engagiert. Das passt gut zu unserer Klimawoche und es ist eine gute Werbung für die Stadt“, meint der Erste Beigeordnete Thorsten Herbst.

„Fleisch können wir. Jetzt wollen wir zeigen, dass wir auch vegan beherrschen“, sagt Alper Evin. Dafür müssen er und seine Belegschaft sich umstellen. Der fleischlose Dönerspieß benötigt eine andere Behandlung. So wird er mit weniger Hitze gebraten, damit das Erbsenmus nicht bitter schmeckt. „Was Energie spart“, wie Tom Gäbler betont.

„Für uns ist das auch Neuland“

Auch sei der Bratverlust nicht so groß wie bei einem Fleischspieß, weshalb man mehr Portionen erhalte. Trotzdem kostet die vegane Variante des Döners mehr. 1 bis 1,50 Euro werde genommen. Und zwar, weil das vegane Produkt im Einkauf auch doppelt so teuer sei.

„So etwas Ausgefallenes gibt es bisher in Verl noch nicht“, sagt Alper Evin, der sich dazu bekennt, gern Fleisch zu essen. Ob es sich durchsetzt? Es sei ein Versuch. „Es ist ja nur ein Spieß“, so der Gastronom. Der sei schnell wieder ausgewechselt. Die Zeit werde es zeigen, wie die Döner-Variante angenommen wird. „Für uns ist das auch Neuland. Wir pirschen uns da langsam ran“, meint Alper Evin.

20 bis 30 der bestellten Gerichte sind fleischlos

Was er festgestellt habe: Dass vegetarische Varianten lokal durchaus nachgefragt werden. Das seien Falafel, Salattaschen und Pide ohne Hackfleisch. Zwischen 20 und 30 Prozent von den bestellten Gerichten mache das aus. Und wie schmeckt nun der vegane Döner in Verl? Wie alles im Leben: Geschmackssache.

Ein kleiner Ausflug ins Internet zeigt, dass es offenbar kaum Angebote für einen veganen Döner gibt. Ausnahmen bilden die Großstädte, in denen es vereinzelte Angebote gibt. Dort gibt es wohl einen Markt für diese Machart. Wer nicht gerade in Berlin oder Verl wohnt und Appetit auf einen fleischlosen Döner hat, der kann sich auch selbst helfen.

Rezepte gibt es reihenweise

Rezepte für vegane Döner gibt es reihenweise. Auch bei den Selbstmach-Taschen kommt bei der Füllung oft ein Fleischersatz zum Einsatz. Die Bandbreite reicht vom Räucher-Tofu über die Jack-Frucht aus Südostasien und Seitan (ein japanischen Weizengluten-Produkt) bis zu Soja-Geschnetzeltem, das aus Soja-Steak oder Soja-Medaillons geschnitten wird.

Der Weltvegantag wurde 1994 am 1. November zum ersten Mal begangen. Anlass war der 50. Jahrestag der Vegan Society. Diese Gesellschaft wurde 1944 von Donald Watson in Birmingham gegründet und war die erste ihrer Art.

Was es mit dem Weltvegantag auf sich hat

Auf sie geht auch die Bezeichnung „vegan“ für eine rein pflanzliche Ernährung zurück. Inzwischen gibt es viele Vereine dieser Art. Ziel der Vegan Society und weiterer Vereinigungen ist es, auf jegliche tierische Produkte zu verzichten und somit Leid zu minimieren.

Der Weltvegantag wird nicht nur gefeiert, um Gleichgesinnten eine Möglichkeit zum Austausch zu bieten, sondern dient auch dazu, Aufklärungsarbeit zu leisten.