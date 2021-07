Impfmobil kommt zweimal nach Verl

Das Impfmobil des Impfzentrums Kreis Gütersloh kommt nach Verl: Somit können sich in der nächsten Woche alle Interessierten ohne Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Punkte in Sürenheide und Kaunitz werden angesteuert.

Am Montag, 19. Juli, macht das Impfmobil von 9 bis 15 Uhr am Elyas-Markt an der Grillenstraße 33 in der Helfgerd-Siedlung Station. Am Samstag, 24. Juli, steht der umgerüstete Linienbus dann von 12 bis 18 Uhr an der Schützenhalle am Alten Postweg 30 in Kaunitz. Für Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren stehen die Vakzine von Moderna, Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Letzterer muss nur einmal verimpft werden und bietet nach zwei bis drei Wochen einen vollständigen Impfschutz.

Jugendliche ab 16 Jahren werden geimpft

„Damit bietet er sich besonders für Personen an, die in der zweiten Sommerferienhälfte in den Urlaub fahren möchten“, schreibt die Stadtverwaltung. Auch Jugendliche ab 16 Jahren können mit ihren Eltern vorbeikommen und an der Aktion teilnehmen. Sie erhalten den Impfstoff von Biontech/Pfizer.

Zum Impfen mitgebracht werden müssen der Personalausweis, die Krankenversicherungskarte und der Impfausweis. Das Impfmobil geht auf die Woche der Impfung gegen Covid-19 zurück, die das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ausgerufen hat, um der sinkenden Impfnachfrage zu begegnen.