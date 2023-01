Infoveranstaltung in Verl gibt Tipps zum Thema Demenz

Immer häufiger erkranken Menschen im Alter an Demenz. Eine Infoveranstaltung soll Mitarbeitenden in Einzelhandel und Bankenwesen helfen, Symptome zu erkennen. Dort lernen sie außerdem, wie sie verwirrt wirkende Menschen ansprechen sollten.

Verl (gl) - Durch den demografischen Wandel steigt die Zahl der älteren Menschen – und damit auch die Gruppe der Menschen, die von Demenz betroffen sind. Denn die Erkrankung tritt meist in höherem Alter auf. Außerdem gibt es immer mehr alleinlebende Menschen mit Demenz, die versuchen, trotz aller Einschränkungen ihren Alltag zu bewältigen.

Schwierig, Zugang zu den Menschen zu bekommen

„Das kann zu besonderen Herausforderungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einzelhandel und in Banken führen“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Verl. Denn die Erkrankung sei nicht immer sofort erkennbar. Höchstens dadurch, dass bestimmte Verhaltensweisen irritierend seien.

Oftmals sei es außerdem schwierig, einen Zugang zu Menschen mit Demenz zu bekommen – insbesondere, wenn man sie nicht kennt.

Wie können Mitarbeitende reagieren?

Wie können Mitarbeitende reagieren, wenn eine Kundin zum dritten Mal am Tag das gleiche Produkt einkauft? Oder wenn ein verwirrt wirkender Mann das Geld in seinen vielen Taschen nicht finden kann und dadurch immer hektischer wird? Das sind Fragen, die in Zukunft immer häufiger auf die Beschäftigten im Einzelhandel und in Banken zukommen.

Die Kenntnis über die Erscheinungsformen der Krankheit sowie Tipps für eine hilfreiche Kommunikation mit demenzkranken Menschen kann deren Arbeitsalltag deutlich erleichtern und gleichzeitig den Menschen mit Demenz dabei helfen, möglichst lange am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Infoveranstaltungen am 8. Februar und 15. März

Der Fachbereich Soziales der Stadt Verl bietet deshalb gemeinsam mit dem Regionalbüro Alter, Pflege und Demenz OWL eine Informationsveranstaltung für Mitarbeitende im Einzelhandel und in Banken an. In der zweimal stattfindenden Schulung erläutern Helga Reinisch und Dirk Eickmeyer, wie sich Anzeichen von Demenz erkennen lassen sowie welche Verhaltens- und Kommunikationsstrategien im Umgang eingesetzt werden können. Außerdem geben sie Tipps, wo Interessierte weitere Informationen und Unterstützung erhalten.

Die Informationsveranstaltung wird zweimal angeboten: am Mittwoch, 8. Februar, von 15 bis 17 Uhr (Referentin: Helga Reinisch) und am Mittwoch, 15. März, von 17 bis 19 Uhr (Referent: Dirk Eickmeyer), jeweils im Ratssaal des Verler Rathauses (Paderborner Straße 5). Die Teilnahme ist kostenlos. Um besser planen zu können, wird um Anmeldung per E-Mail an Sandra Hasenbein unter [email protected] gebeten.