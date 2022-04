Innenminister Herbert Reul spricht in Verl

Er ist eines der prominentesten Mitglieder der Landesregierung: Herbert Reul. Am Mittwoch spricht er in Verl.

Verl (gl) - NRW-Innenminister Herbert Reul kommt nach Verl: Laut einer Mitteilung des CDU-Ortsverbands wird er am Mittwoch, 20. April, ab 20 Uhr im Hotel Wunnerswat an der Sender Straße über Themen, die ihn, das Land und besonders Ostwestfalen-Lippe in den vergangenen vier Jahren stark betroffen haben, referieren.

„Dazu gehört – über die allgemeine Polizeiarbeit hinaus – die Sicherheitspolitik und besonders die Umstände rund um die tragischen Ereignisse im Fall Lügde. In diesem Zusammenhang wird er auch über Vorgänge und Ermittlungen im kinderpornografischen Bereich berichten“, heißt es in der Ankündigung. Einlass ist ab 19 Uhr.