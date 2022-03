Internetcafé 55 plus in Verler Bibliothek öffnet wieder

Alle Fragen rund ums Internet werden in der Bibliothek beantwortet. Und zwar im Internetcafé 55 plus. Jetzt startet das Angebot wieder.

Verl (gl) - Das Internetcafé 55 plus in der Bibliothek öffnet wieder: Am Montag, 21. März, steht Rainer Tuxhorn allen Interessierten im Alter 55 plus bei Fragen rund um das Internet zur Seite. Von 11 bis 13 Uhr können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter seiner fachlichen Anleitung im Internet surfen, Fragen stellen und sich austauschen.

Die Themenpalette ist breitgefächert und wird vom Teilnehmerkreis bestimmt. Dazu gehören allgemeine Fragen zum Internet, zum Buchen von Bahnreisen und Flügen, Onlinebanking, E-Mails, Bestellungen im Internet und vieles mehr. Auch Sicherheitsfragen sind oft ein Thema: ob Virenschutz oder Passwortwahl, Vermeidung von Spam oder die sichere Übertragung sensibler Daten. Auch allgemeinere Fragen zu Computeranwendungen werden – nach Absprache – beantwortet. Im Raum steht W-Lan zur Nutzung der eigenen Geräte zur Verfügung. Dieses Angebot ist inklusive Pausenkaffee kostenfrei.

Aufgrund der räumlichen Verhältnisse ist die Teilnahme auf sieben Personen begrenzt und eine vorherige Anmeldung bis Freitag, 18. März, unter 05246/9252330 oder per E-Mail an biblio@bibliothek.verl.de erforderlich. Es gilt die 2G-Regel. Auch für die weiteren Termine am jeweils ersten und dritten Montag im Monat ist eine Anmeldung erforderlich.