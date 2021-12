Jesu Geburt wird am Sürenheider Pfarrheim dargestellt

Das Warten auf das Christkind haben sich auch Alissa und Annika am Heiligabend mit dem weihnachtlichen Schaufensterbummel verkürzt. Die Mädchen freuten sich über ein Geschenk, das Familien am Heiligabend mit nach Hause nehmen konnten.

Sürenheide (abb) - Zum zweiten Mal nach 2020 musste die Krippenfeier am Heiligabend in der St.-Judas-Thaddäus-Kirche abgesagt werden. Einige Christen locken die Bürger dennoch zum Gotteshaus: In den Fenstern des Pfarrheims wird die Geschichte von Jesu Geburt nachgestellt.

Sechs Fenster am Pfarrheim gestaltet

Auch wenn der Heiligabend ziemlich verregnet war, nutzten Familien die Möglichkeit, das Warten auf das Christkind zu verkürzen. Sechs Fenster wurden am Pfarrheim gestaltet. Verantwortlich waren der Ortsrat, das Team der Kinderkirche, die Messdiener, die Kolpingjugend sowie die Familien Jasper, Stickling und Vornholt.

Detailreich sind die Fenster dekoriert. So sind Barbiepuppen – genauer männliche Ken-Versionen – als Hirten verkleidet.Im ersten Fenster wird das Licht von Bethlehem beschrieben. Die Lichtstrahlen bilden ein Friedensnetz, das alle Menschen verbindet – völlig egal welches Alter, welche Nationalität, Kultur oder Religion sie haben. Im zweiten Fenster können die Besucher den Engel sehen, der die Geburt von Jesus Christus verkündet, im dritten Fenster wird der Weg von Josef und Maria nach Bethlehem beschrieben.

Szenen auch mit Barbiepuppen dargestellt

Auch die Herbergssuche wird gezeigt und wie der Engel die frohe Botschaft den Hirten auf dem Feld verkündet. Besonders die Kinder hatten an diesem Fenster ihre Freude, da sie sich in einem Spiegel mit Engelskonturen selbst sehen konnten. Jeder Mensch könne ein Engel sein, heißt es in einem Text am Fenster. Zum Abschluss wird die Szenerie im Stall gezeigt. Alle Fenster sind facettenreich – mit teilweise amüsanten – Details gestaltet worden. So findet man nicht nur Kuscheltiere, sondern auch zahlreiche Barbiepuppen, die in Szene gesetzt wurden.

Zum Abschluss durften sich am Heiligabend die Familien noch ein Geschenk mit nach Hause nehmen. Interessierte haben noch einige Tage nach dem Fest die Möglichkeit, den weihnachtlichen Schaufensterbummel rund ums Pfarrheim an der Thaddäusstraße 6 zu machen.