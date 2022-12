Junge Union in Verl spendet mehr als 6000 Euro

Wenn die Junge Union in Verl Tannenbäume gegen eine Spende einsammelt, kommt immer eine schöne Stange Geld für den guten Zweck zustande.

Auf der Bürmschen Wiese erfolgte die Übergabe der symbolischen Schecks: (v. l.) Georg Wester-Ebbinghaus, Jonas Köckerling (beide Junge Union), Thomas Fehr (Reiterverein Verl), Dr. Arnt Vienenkötter (Förderverein Grundschule am Bühlbusch), Marina Hentze (Junge Union), Doris Scholz-Wulfhorst (Ambulante Hospizgruppe Verl), Michael Leggemann (Ambulante Hospizgruppe Verl), Anne Venne (Ambulante Hospizgruppe Verl), Tim Reithage (Freiwilliger Helfer), Heidi Diemel (Verler Tafel), Ingrid Schlecht (Verler Tafel), Dirk Steffan-Fauseweh (Freiwilliger Helfer), Dominik Strieker (Freiwilliger Helfer), Heike Nielen-Kalmuss (Wasser-Wander-Freunde-Verl), Dirk Nielen (Wasser-Wander-Freunde-Verl)

Verl (gl) - Nachdem die örtliche Junge Union (JU) Anfang des Jahres ihre traditionelle Weihnachtsbaum-Sammelaktion durchgeführt hat, wurden in den vergangenen Wochen die dort eingesammelten Spendengelder an lokale Vereine und Institutionen verteilt.

Auf der Bürmschen Wiese kamen für die Übergabe Vertreter fast aller Spendenempfänger zusammen, um sich mit Mitgliedern der JU auszutauschen und über die Verwendung der Spenden zu berichten, heißt es in der Mitteilung. Der Reitverein Verl konnte die übergebenen 750 Euro in ein weiteres neues Schulpferd investieren und so das Nachwuchsreiten unterstützen.

Hospizgruppe plant eine Trauerbank

Der Förderverein Grundschule am Bühlbusch möchte mit dem Betrag von 750 Euro weiterhin Projekte umsetzen, die mit Schulmitteln so nicht möglich sind. Dr. Arnt Vienenkötter erzählt: „Im letzten Jahr gab es beispielsweise einen Lesewettbewerb oder auch ein MINT-Projekt, bei dem die Schüler gelernt haben, einen Roboter zu programmieren.“

Die Hospizgruppe Verl plant in Zukunft eine Trauerbank in Verl einzurichten, um einen ruhigen Ort für Trauerende zu schaffen. Die erhaltenen 500 Euro unterstützen außerdem bei der Finanzierung der Trauerarbeit, zum Beispiel im Trauercafé.

„Tafel hat aktuell so viele Kunden wie noch nie“

TerminAm Samstag, 7. Januar, im kommenden Jahr plant der Stadtverband der Jungen Union erneut, die übrig gebliebenen Weihnachtsbäume einzusammeln. Ein entsprechendes Anmeldeformular wird zum Jahresende im Internet freigeschaltet.www.ju-verl.de

Die Verler Tafel hat den Betrag von 1000 Euro zur allgemeinen Versorgung ihrer Kunden genutzt. Ingrid Schlecht berichtet: „Mit der hohen Inflation hat die Tafel aktuell so viele Kunden wie noch nie. Auch im vermeintlich reichen Verl.“

Die Wasser-Wander-Freunde-Verl müssen in diesem Jahr eine defekte Heizungsanlage im Vereinshaus erneuern und benötigen die 1500 Euro, um die Sanierung teilweise zu finanzieren. „Außerdem greifen wir mit dem Geld einkommensschwächeren Menschen bei der Mitgliedschaft unter die Arme, was unser Verein sonst nicht leisten könnte“, berichtet Jugendwart Dirk Nielen. Auch der Verein Eltern für Kinder hat 1500 Euro erhalten, um seine Arbeit weiter zu finanzieren.

Sechs Vereinen geholfen

Georg Wester-Ebbinghaus, Vorsitzender der Jungen Union Verl, bedankt sich bei der Großzügigkeit der Verler Bevölkerung. „Dank Ihrer Spenden konnten wir in diesen turbulenten Zeiten sechs wichtigen lokalen Vereinen aus verschiedenen Bereichen unter die Arme greifen“, wird er in dem JU-Schreiben zitiert.