Junge Union Verl sammelt 5500 Euro bei Baum-Aktion

Über 700 Weihnachtsbäume hat die Junge Union Verl eingesammelt - und so auch viel Geld für den guten Zweck.

Die Helfer der Sammelaktion: (v. l.) Jonas Köckerling, Mika Pollmeier, Tobias Kaltefleiter, Marvin Balsliemke, Dirk Steffan-Fauseweh, Marina Hentze, Rene Nermann, Tim Reithage, Georg Wester-Ebbinghaus, Justus Sundermann, Dominik Strieker, Sebastian Dahlkötter und Benjamin Strieker haben sich für den guten Zweck Weihnachtsbäume in den Haushalten abgeholt.

Verl (gl) - Bei trockenem Wetter hat die Junge Union Verl am 7. Januar ihre traditionelle Weihnachtsbaum- Sammelaktion durchgeführt. Und so laut Angaben in einer Mitteilung über 700 ausrangierte Weihnachtsbäume von Verler Haushalten eingesammelt.

Dank an Helfer und Firmen

„Ein großer Dank gilt den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, ohne die unsere Aktion nicht möglich gewesen wäre und natürlich insbesondere der großzügigen Verler Bevölkerung für ihre Spendenbereitschaft.

Außerdem bedanken wir uns bei der DR Wegebau GmbH und der Verler Gartenbau KG für ihre Unterstützung.“, wird der Vorsitzende des Stadtverbands und in diesem Jahr Koordinator der Aktion, Georg Wester-Ebbinghaus, in dem Schreiben zitiert.

Bewerbungen können abgeschickt werden

Mittlerweile sind alle eingegangenen Spenden ausgezählt: „In diesem Jahr sind über 5500 Euro zusammengekommen, die wir nun wie gewohnt an Verler Institutionen und Vereine weiterleiten möchten“, freut sich JU-Mitglied Jonas Köckerling.

Im vergangenen Jahr konnte die Verler JU so beispielsweise den Reitverein Verl, den Förderverein Grundschule am Bühlbusch, die Hospizgruppe Verl, die Verler Tafel, die Wasser-Wander-Freunde-Verl und den Verein Eltern für Kinder unterstützen.

Bewerbungen und Vorschläge könnten ab sofort per E-Mail an [email protected]de abgegeben werden.