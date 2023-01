Kaunitzer Kolpingsfamilie lernt Nachfolger an

Die Jahresbilanz 2022 der Kolpingsfamilie Kaunitz hat – wie bei fast jedem anderen Verein – noch einmal unter dem Eindruck der Covid-19-Pandemie gestanden. Das wurde während der Generalversammlung deutlich.

Viele Aktionen durchgeführt

Und dennoch konnten 2022 wieder viele Veranstaltungen in Angriff genommen werden. Aktionen wie das Abholen von Tannenbäumen, die Beteiligung an der Bezirksaktion Rumpelkammer, die in Kaunitz 2022 so ergiebig verlief wie niemals zuvor, das Schützenfest und das 50-jährige Bestehen der Kolpingjugend konnten stattfinden.

Und selbst das Puten-Skat-Turnier, das die drei Kolpingsfamilien in Verl mit der St.- Hubertus-Schützengilde mittlerweile als Stadtmeisterschaft ausrichten, lockte 32 Teilnehmer nach Kaunitz. Rekord, wie der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Kaunitz, Dietmar Esken, nicht ganz ohne Stolz vermeldete.

Neuer Familienkreis

Dafür ist Zahl der Kaunitzer Kolpinger mit 425 (2021 waren es noch 434 Mitglieder) dennoch leicht rückläufig. Das Ziel, bis zum Jahr 2026 die 500er-Mitgliedermarke zu knacken, hat damit einen leichten Dämpfer erhalten. Aber dafür steht die Kolpingsfamilie Kaunitz nach wie vor bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen und jungen Familien glänzend dar. 2022 hat sich ein neuer Familienkreis gefunden. Und aktuell gibt es mittlerweile eine vierte Krabbelgruppe mit bis zu zehn Kleinstkindern.

Zur am Wochenende stattgefundenen Taschenlampenwanderung hatten sich im Vorfeld 170 Teilnehmer angemeldet, vorwiegend Familien, wie Stefanie Mersch, die aus dem Vorstand ausgeschieden ist, in ihrem letzten Überblick verkünden konnte. Es wächst in Kaunitz, im Vergleich zu vielen anderen Kolpingsfamilien im Bezirk Wiedenbrück, also einiges nach.

Vorstandsposten neu besetzt

Das bedeutet im Umkehrschluss allerdings nicht, dass man in Kaunitz nicht auch die gleichen Probleme hat, Vorstandsposten neu zu besetzen. Mit Nicole Hassenewert konnte den Mitgliedern trotzdem kurzfristig eine neue Lösung für die Verwaltung der Finanzen präsentiert werden. Franz-Josef Kruchen zog sich nach dreijähriger Amtszeit zurück. Im Amt als Beisitzerin bestätigt wurde Katja Maasjost. Neu im Vorstand ist dagegen die amtierende Schützenkönigin Ariane Bastian, die ebenfalls zur Beisitzerin gewählt wurde.

Mit der amtierenden Kaunitzer Kolping-Schützenkönigin gelang es sogar, eine weitere Beisitzerin zu gewinnen. Katja Maasjost wurde bei den Wahlen als Beisitzerin im Amt bestätigt, und zwar – wie alle anderen Kandidatinnen von den 26 Teilnehmern auch – einstimmig. Dazu zählte auch Pastor Benedikt Kickum, der als Präses gewonnen werden konnte.

Vorstandsentwicklungsteam gegründet

Um langfristig das Problem auf Führungsebene zu entschärfen, ist ein sogenanntes „Vorstandsentwicklungsteam“ dem zurzeit vier Personen angehören, eingerichtet worden.

Es handelt sich um Mitglieder, die sich perspektivisch vorstellen können, ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen. Ein Modell der Kaunitzer Kolpingsfamilie, das Schule machen könnte.

19 Ehrungen

Insgesamt 19 langjährige Mitglieder haben 2023 einen besonderen Grund zum Feiern. Sie feiern Jubiläen. Dabei stechen Gottfried Franzbonenkamp und Heiner Vorderbrüggen besonders heraus. Seit 60 Jahren sind sie Kolpinger. Norbert Engelmeier ist seit einem halben Jahrhundert der Kolpingsfamilie treu.

25 Jahre und damit ihr Silbernes Jubiläum feiern Sebastian Polt, Markus Helftewes, die Kolpingjugend-Vorsitzende Johanna Esken zusammen mit ihrer Schwestern Elisabeth und Katharina sowie ihrer Mutter Ute. Ebenfalls ein Vierteljahrhundert sind Josef Laustroer, Stefanie und Thomas Kläsener, Tim Köhne, Dietlinde und Hans Bokel, Peter Kulik, Denis Lange, Sara Pollmeier sowie Dr. Maria Esken Mitglieder der Kolpingsfamilie Kaunitz.

Sternsinger haben 7600 Euro gesammelt

Ein hervorragendes Sammelergebnis konnten nach Worten von Dietmar Esken die Sternsinger in Kaunitz erzielen. „50 Kinder und Jugendliche haben 7600 Euro in Kaunitz einsammeln können.“ Das gab der Kaunitzer Kolpingsfamilien-Vorsitzende Dietmar Esken ebenfalls im Rahmen der Generalversammlung bekannt.

Die Sternsinger-Aktion wird in der katholischen St. Marien-Gemeinde von der Kolpingjugend des jeweiligen Ortsteils organisiert.