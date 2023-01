Kaunitzer berichten von Projekten in Malawi

In einem Reisebericht am Sonntag geht es um die Erfahrungen, die (v. l.) Tim Bohnenkamp, Max Wittreck und Elisabeth Maasjost in Malawi gesammelt haben.

Kaunitz (gl) - Das Malawi-Projekt feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Im Jahr 2012 hatten Pater Josef Dresselhaus, der 40 Jahre als Missionar im afrikanischen Land gewirkt hatte, und Projektpartner Dr. Steven Bulambo das Konzept zusammen entwickelt. Darüber informieren die Helfer in einer Mitteilung. 2013 fanden die ersten Projekttreffen in Malawi statt. In den nächsten Jahren folgte eine stetige Entwicklung.

Im vergangenen Jahr sei erstmals nach vier Jahren wieder eine Reise nach Malawi möglich gewesen, schreibt das Projektteam. Tim Bohnenkamp, Max Wittreck und Elisabeth Maasjost waren im September vor Ort, trafen die Komiteemitglieder, einige der unterstützten Familien und konnten die Flachbrunnen, Schultoiletten sowie die Wiederaufforstungsflächen besuchen. Letztere befindet sich in Misuku. Dort wurden mithilfe des Einsatzes aus Kaunitz rund 20 000 Pinien gepflanzt.

Morgen, Sonntag, geht es ab 15.30 Uhr bei einer Veranstaltung im Kaunitzer Pfarrheim um die Reise. Auf dem Programm stehe ein Bericht über Land und Leute, die Eindrücke aus Malawi sowie ein Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre in Wort und Bild. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

