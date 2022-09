Kaunitzer Männerchor plant einen Sängerkommers

Fünf Chöre treten am Sonntag gemeinsam in der Kaunitzer Pfarrkirche auf. Der Sängerkommers sollte eigentlich schon im Jahr 2020 in Form eines Frühlingskonzerts stattfinden.

Kaunitz (gl) - Der Männerchor Kaunitz plant einen Sängerkommers mit befreundeten Chören: dem Männerchor 1905 Schloß Holte, dem Männergesangverein (MGV) Eintracht 1878 Stukenbrock, dem MGV Liedertafel Verl und mit dem MGV Liedertafel Westerwiehe.

Ein musikalischer Reigen von Klassikern bis in die heutige Zeit

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 11. September, um 11 Uhr in der Kaunitzer Pfarrkirche. Ursprünglich sei für 2020 ein Frühlingskonzert geplant gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Es habe ein Programm gegeben, und die Chöre seien in den Vorbereitungen gewesen. Coronabedingt sei das Konzert ausgefallen.

Dessen Inhalt soll jetzt – in veränderter Form – beim Sängerkommers zu Gehör kommen. Auch jetzt seien noch Änderungen im Programm vorbehalten. Dargeboten werde ein Reigen der Chorkunst von Männerchor-Klassikern bis in die heutige Zeit.

Abschließendes Mittagessen geplant

Außer Liebhabern der Chormusik lädt der Männerchor Kaunitz auch die Sponsoren als Dank für die Unterstützung beim Programmheft 2020 ein Nach dem Konzert sei ein Mittagessen mit Würstchen und Getränken geplant, heißt es abschließend.

Die Vorbereitungen für den Sängerkommers wurden unterstützt durch das Programm „Neustart Amateurmusik“ des Bundesverbands Chor und Orchester.