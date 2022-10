Kaunitzer Regenten schießen „ihre Besten“ aus

Um nicht mehr oder weniger als die Titel „König der Könige“ und „Königin der Königinnen“ ging es am Wochenende bei den Kaunitzer Schützen.

Verl (gl) - Erst Jungschützen-König, dann König und Bezirkskönig, nun König der Könige: Klaus Rodemann kann es einfach. Und auch bei den Königinnen gibt es eine Wiederholungstäterin: Michaela Jakobsen regiert die Kaunitzer nun als Kaiserin.

Spannende Schießwettbewerbe

Sie beide setzten sich in spannenden Schießwettbewerben am vergangenen Samstag beim „König der Könige“- und „Königin der Königinnen“-Schießen der Ehrenkompanie der Kaunitzer Schützen sowie des Clubs der Königinnen durch.

„In zwei spannenden Wettbewerben auf dem Schießstand am Alter Postweg wurde scharf geschossen“, teilen die Schützen nun in einem Nachbericht mit. Bei den Königen erlegte Peter Lichtenauer als Titelverteidiger mit dem ersten Schuss die Krone.

Herren-Apfel zeigt sich zäh

Die Königinnen mussten derweil etwas länger warten, ehe Monika Lauströer dem Adler die Krone vom Haupt fegte. Hans Bokel holte im Königsschießen das Zepter des Aars. Als amtierender Prinz bei den Königinnen startend, holte sich Hansi Peterhanwahr zunächst das Zepter, um dann in der darauf folgenden Runde auch den Apfel vom Vogel zu ergattern.

Der Apfel der Herren erwies sich allerdings zunächst als zäher Gegner: Erst Peter Kulik traf ihn entscheidend und darf sich aus diesem Grund Kaunitzer Apfelprinz nennen.

König hat bereits viel Erfahrung

Im Verlauf des Schießens stellte sich dann laut Mitteilung heraus, dass Hubertus Förster, Uwe Cordfulland und Klaus Rodemann wohl ernste Absichten auf den Titel „König der Könige“ hatten. Am Ende setzte sich der Jungschützenkönig 1988/1989, König 2002/2003 und Bezirkskönig 2003, Klaus Rodemann, durch.

Mit einem gezielten Schuss holte der König mit viel Erfahrung den Rest des Adlers aus dem Kugelfang. „Bei den Königinnen ging es nicht minder spannend zu, sie ließen sich nur etwas mehr Zeit“, lassen die Veranstalter augenzwinkernd wissen.

Wiederholungstäterin und Kaiserin

Am Ende waren es Maria Pickert, Helga Kropat, Regina Krogmeier und Michaela Jakobsen, die in ernsthafte Konkurrenz zueinander gingen. Durchgesetzt hat sich die Königin des Jahres 2008/2009: Michaela Jakobsen. Da sie bereits 2018 den Titel Königin der Königinnen trug, wurde sie zur Kaiserin gekrönt. Peter Kulik, zweiter Sprecher der Könige, sowie Zepter- und Apfelprinz Hans-Dieter Peterhanwahr gratulieren Kaiserin Michaela Jakobsen mit Kronprinzessin Monika Lauströer und Stefan Lakämper (v. l.).

Vor der Proklamation konnten noch einige Ehrengäste durch die Sprecher der Könige, Stefan Lakämper und Peter Kulik, begrüßt werden. „So ließen es sich Präses Benedikt Kickum und auch Ehrenbrudermeister Josef Lakämper nebst Gattin Paula nicht nehmen, dem Treiben beizuwohnen“, heißt es vonseiten der Kaunitzer.

Nachdem Orden, Pokale und Ketten überreicht waren, schlossen sich ein gemütliches Essen und Feierlichkeiten bis in den späten Abend an den Schießwettbewerb an.