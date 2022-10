Kinder können sonntags in Verler Turnhallen toben

Verl (gl). Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zwei Jahren auch die Aktion „Halle für Alle“ stark eingeschränkt. Umso erfreuter sind die Verantwortlichen des TV Verl, dieses Angebot nach den Herbstferien wieder aufleben lassen zu können.

Angebot geht bis zu den Weihnachtsferien

Vom 23. Oktober bis zu den Weihnachtsferien haben alle interessierten Verler die Möglichkeit, sich und den Kindern sonntags von 10 bis 13 Uhr in einer der Verler Turnhallen die Langeweile zu vertreiben.

„Besonders wenn es am Wochenende regnet und es richtig ungemütlich ist, bietet die ‚Halle für Alle‘ die Möglichkeit, aus der Wohnung rauszukommen und sich einmal richtig auszutoben. Je nach Zeitbudget und Kondition der Kinder kann man dann nur für eine halbe Stunde vorbeischauen oder auch den ganzen Vormittag in der Halle bleiben“, heißt es in der Ankündigung.

Für Kinder zwischen zwei und acht Jahren

Die „Halle für Alle“ richtet sich an Familien mit Kindern zwischen etwa zwei und acht Jahren und ist durch die Unterstützung der Stadt ein kostenloses Angebot.

Folgende Termine werden bis zu den Weihnachtsferien angeboten: Am Sonntag, 23. Oktober, öffnet die Turnhalle Am Bühlbusch 6 ihre Pforten für Familien, deren Kinder sich austoben möchten. Am 30. Oktober findet das Angebot in der Sürenheider Turnhalle, Thaddäusstraße 74, statt.

Ausnahme am 6. November

Eine zeitliche Ausnahme bildet die „Halle für Alle“ am Sonntag, 6. November: Die Dreifachhalle am Schulzentrum an der St.-Anna-Straße 34 ist von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Am 13. November öffnet dann im normalen Rhythmus von 10 bis 13 Uhr die Turnhalle Kaunitz, Fröbelstraße 13. Am 20. November ist die Turnhalle der Marienschule, Kühlmannweg 16, dran, in der darauffolgenden Woche sowie am 11. Dezember erneut die Sürenheider Turnhalle.

Eventuell weitere Termine in Bornholte

Am 4. Dezember können Interessierte wieder die Kaunitzer Sportstätte aufsuchen. Den Abschluss bildet am 18. Dezember die Turnhalle Am Bühlbusch.

Nach den Ferien sollen auch Termine in Bornholte angeboten werden. Aktuell stünden hier allerdings noch die Hallenzusagen aus, erklärt der TV Verl. Einen Überblick gibt es auch online: www.tv-verl.de