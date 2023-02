Kinofilm mit Benjamin Blümchen im Alten Bahnhof 

Gute Unterhaltung bei freiem Eintritt - das verspricht die Stadt Verl in der Ankündigung des Familienkinos mit Benjamin Blümchen. Am Sonntag, 26. Februar, ist die beliebte Kinderbuchfigur als Leinwandheld im Verler Familienkino zu erleben.

Elefant im Alten Bahnhof in Verl-Kaunitz zu sehen

Spannend wird es am kommenden Sonntag, wenn Benjamin Blümchen im Familienkino gezeigt wird.

Der Film „Benjamin Blümchen“ beginnt um 15 Uhr im Alten Bahnhof in Kaunitz (Holter Straße), der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 14.30 Uhr, die Zahl der Plätze ist begrenzt.

Und das ist die Handlung des Films: Otto freut sich. Er darf die Ferien mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen im Zoo verbringen. Allerdings ist seine gute Laune etwas getrübt durch die Sorgen des Zoodirektors, der dringend Geld für Reparaturen im Zoo benötigt. Eine Tombola soll’s richten. Mitten in die Feierlichkeiten platzt der Bürgermeister von Neustadt mit einer Ankündigung: Er hat die gewiefte Zora Zack engagiert, um den Zoo zu modernisieren. Und die emsige Fachfrau fackelt nicht lange: Erst wickelt sie Benjamin als zukünftige Werbefigur um den Finger, dann rollen erste Baukräne an. Doch in Wirklichkeit hat Zora Zack ein ganz anderes Ziel. Otto und Benjamin greifen ein.