Klarstellung für Bauvorhaben in Verl gefordert

Die Fraktionen der SPD und FWG in Verl haben einen Antrag zum Bauvorhaben Lindenstrase/Paderborner Straße gestellt. Doch es gibt Probleme.

Bauausschuss soll sich um den Streit kümmern - Sitzung am 19. Januar

Steht nicht auf der Tagesordnung: das Bauvorhaben Paderborner Straße/Ecke Lindenstraße. Die Fraktionen der FWG und SPD fordern in einem Antrag, dass der Punkt – wie im letzten Bauausschuss beschlossen – für die kommende Sitzung am Donnerstag aufgenommen wird.

Das an den Vorsitzenden des Bauausschusses (Steb), Hans-Peter Jakobfeuerborn, gerichtete Schreiben ist von den beiden Fraktionsvorsitzenden Elke Henkemeier (SPD) und Helmut Kostfeld (FWG) unterzeichnet.

Streit zwischen Stadt und Investor

Bei dem Thema geht es um einen Investor, der dort bauen möchte, jedoch bisher keine Baugenehmigung erhalten hat. Der Investor beklagt eine Verzögerungstaktik der Stadt, die wiederum sieht die Schuld beim Investor.

„Mit Erstaunen haben die Fraktionen von SPD und FWG Fraktion bei der Vorlage zur Tagesordnung zur Sitzung des Steb zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Punkt: Bauvorhaben an der Lindenstraße/Paderborner Straße nicht auf der Tagesordnung steht“, heißt es in dem Antrag.

Vorgang soll im Ausschuss behandelt werden

Und weiter: „Wir zitieren den Beschluss des Ausschusses gemäß dem Protokoll vom 15. Dezember 2022 wie folgt: ,Die Angelegenheit ist in der kommenden Ausschusssitzung erneut zu beraten. Den Ausschussmitgliedern ist eine chronologische Abfolge der entsprechenden Verwaltungsvorgänge zur Verfügung zu stellen.’“

In der Diskussion sei vom gesamten Ausschuss gefordert, dass der Vorgang in der kommenden Sitzung zu beraten sei. Insbesondere sei gewünscht, dass Thomas Scherf als der Fachbereichsleiter an der Sitzung teilnehme.

Sitzung findet am 19. Januar statt

„Bitte erläutern Sie, warum Sie dem Wunsch des Ausschusses nicht Folge leisten. Gleichzeitig beantragen SPD und FWG, dass die Tagesordnung um den betreffenden Punkt erweitert wird“, fordern die Antragsteller.

Der Bauausschuss tagt am Donnerstag, 19. Januar, 18.30 Uhr, im großem Sitzungssaal im Rathaus statt.