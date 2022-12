Kleine Weihnachtsmusik als Mitmach-Erlebnis in Verl

Einen Liederzettel mit 19 Programmpunkten hat Wolfgang Feuerborn im Gepäck. Am 2. Weihnachtsfeiertag soll es in Verl besinnlich werden.

Wolfgang Feuerborn lädt zum zweiten Mal nach 2019 zu einer kleinen Weihnachtsmusik in die Sankt Anna Kirche ein. Los geht es in der Sankt-Anna-Kirche um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei und ohne Corona-Beschränkungen möglich.

Verl (matt) - „Wir machen uns einfach eine schöne Stunde“, verspricht Wolfgang Feuerborn für den Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags. Nach 2019 wird die St.-Anna-Kirche zum zweiten Mal für das musikalische Mitmacherlebnis unter dem Titel „26/12 eine kleine Weihnachtsmusik“ geöffnet.

„Die Stimmung damals war beinah euphorisch“, hat Initiator Wolfgang Feuerborn die Premiere noch in Erinnerung und hofft, dass die Stimmung jetzt ähnlich sein wird. Lieder zum Mitsingen, Hinhören oder Zurücklehnen sollen dazu beitragen, aber auch besinnliche Texte, die Alex Mulcahy, Vorsitzender des Kommunalen Pfarrgemeinderates, vorlesen wird.

Liederzettel mit 19 Programmpunkten

19 Programmpunkte befinden sich auf dem Liederzettel. Verstärkung hat sich der Verler Musiker in Form des Bläserensembles FamilyAndFriends besorgt, die mit Liedern wie In the Bleak Midwinter, Jul, Jul, strahlende Jul den instrumentalen Part übernehmen.

Sopranistin Kerstin Gennet tritt auf

Mit Sopranistin Kerstin Gennet konnte er zudem eine Profisängerin gewinnen. Die aus Verl stammende Künstlerin lebt und arbeitet mittlerweile in Graz. Mit den 13 Bläsern wird sie „Hark! The Herald Angles sings“ anstimmen. Aber auch Klassiker wie „Stille Nacht“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ stehen auf dem Programm.

