Kolping-Senioren organisieren Sternfahrt nach Kaunitz

Dietmar Esken leitete am Tag der Sternfahrt die Führung durch die Marienkirche in Kaunitz.

Kaunitz (gl) - „Ich freue mich riesig, dass sich nach der zweijährigen Corona-Pause so viele auf den Weg gemacht haben“, so Dietmar Esken über die traditionelle Sternfahrt der Kolping-Senioren.

Großer Teil kam mit dem Rad

Die Veranstaltung findet jährlich an wechselnden Orten statt. Gastgeber war in diesem Jahr die Kolpingsfamilie Kaunitz. Zur traditionellen Sternfahrt der Senioren machten sich die Mitglieder der Kolpingsfamilien aus dem Bezirksverband Wiedenbrück also auf den Weg nach Kaunitz. Der größte Teil der Gäste kam mit dem Fahrrad.

Zur Stärkung gab es frischen Pflaumenkuchen und Schnittchen. Dazu frisch gebrühten Tatico-Kaffee aus der Kolping-Rösterei in Brakel, heißt es in einer Mitteilung. Für alle standen zur ersten Erfrischung kalte Getränke bereit.

Führung durch die Marienkirche

Aufgrund der warmen Temperaturen wurde von der Kolpingsfamilie vor Ort das Pfarrheim hergerichtet.

Auf dem Programm standen auch die Besichtigung und Führung durch die Marienkirche. Der Kolpingbruder Dietmar Esken, selbst Mitglied im Kirchenvorstand, übernahm die Führung durch das Gotteshaus.

Interessante Informationen

Die Pfarrkirche St. Maria Immaculata wurde um 1746 durch Fürst Wenzel Anton von Kaunitz, den Staatskanzler Österreichs, auf der Grenze zwischen den Bauerschaften Liemke und Oesterwiehe erbaut, und 1897 erweitert.

1975 erhielt die Kirche im Rahmen einer Renovierung die Ausmalung. Die letzte große Renovierung wurde von 2005 bis 2008 durchgeführt.

Andacht zum Abschluss

Zum Abschluss fand eine von der Kolpingsfamilie gestaltete Andacht statt, die mit dem Kolpinglied endete. Die alljährliche Zusammenkunft wird gern zum Plausch und Austausch unter den Mitgliedern der Kolpingsfamilien genutzt, heißt es in der Mitteilung.

Zum Hintergrund: Der Bezirksverband Wiedenbrück wurde 1912 gegründet. 20 Kolpingsfamilien mit 4120 Mitgliedern, darunter 1129 Jugendliche aus dem Kreis Gütersloh – soweit sie zur Diözese Paderborn gehören – haben sich zusammengeschlossen, so die Organisatoren.