Kolpingsfamilie Kaunitz holt Grün für Osterfeuer ab

Am Ostermontag soll das Osterfeuer in Kaunitz entzündet werden. Nun wird Grün gesammelt.

Kaunitz (gl) - Was vor 50 Jahren begann, soll nach langer pandemiebedingter Pause endlich wieder stattfinden: Die Kolpingsfamilie Kaunitz sammelt für ihr Osterfeuer auf der Wiese hinter der Schützenhalle am Alten Postweg Baum- und Strauchschnitt. Um einen reibungslosen Ablauf der Abholung am Samstag, 16. April, ab 8 Uhr zu gewährleisten, bittet die Kolpingsfamilie um Anmeldung bei Ulrich Bokel unter 0173/2196444 oder 05246/2879.

Für das Abholen wird um eine Spende von 15 Euro pro Anhänger gebeten. Das Geld wird nach Angaben der Kolpingsfamilie – wie in den Jahren zuvor – einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. Wer sein Holz am 16. April selbst bringt, wird ebenfalls um eine entsprechende Spende gebeten. Am Ostermontag, 18. April, treffen sich alle Interessierten um 18.30 Uhr an der Marienkirche im Ortszentrum. Von dort aus geht es dann gemeinsam zur Feuerstelle hinter der Schützenhalle am Alten Postweg.