Kordelschießen der Verler Gilde startet am Dienstag

Verl (gl) - Das Kordelschießen der Schützengilde St. Hubertus startet am Dienstag, 26. April. „Bei keinem anderen sportlichen Wettkampf der Gilde treten so viele Schützen an wie bei diesem“, schreiben die Organisatoren.

30 Schüsse pro Schütze

Vom 26. April bis 10. Juni können alle Gilde-Mitglieder ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen. Für das Schießen ist der Schießstand in der Schützenhalle an der Paderborner Straße immer dienstags, mittwochs und freitags jeweils von 19 bis 21 Uhr geöffnet.

Es gilt bei 30 Schuss aufgelegt mit dem Luftgewehr die geforderte Ringzahl zu erreichen. Insgesamt gibt es 25 Stufen. In jedem Jahr können die Teilnehmer aber nur eine absolvieren und werden beim Bestehen mit einer Kordel, Eichel oder einer Plakette in Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet. Für die Schützen ab dem 16. Lebensjahr geht es um eine silberne beziehungsweise goldenen Kordel. Schützen ab dem zwölften Lebensjahr, können ihre Uniform mit der Schülerkordel in Schützengrün schmücken.

Ehrung bei Mitgliederversammlung

Aktuell tragen in der Schützengilde St. Hubertus 361 Schützen eine Schießkordel mit den entsprechenden Eicheln und Plaketten an ihrer Uniform. Die Verleihung der Trophäen erfolgt auf der Mitgliederversammlung der Gilde am 17. Juni. Dort werden auch die Vereinsmeister ihre Ehrennadeln mit einer Urkunde überreicht bekommen. Das Team der Sportschützen um den Leiter Christian Pelkmann steht in den nächsten sechs Wochen bereit, um auch Anfängern und Ungeübten den Umgang mit dem Luftgewehr zu erklären und Hilfestellung zu geben.