Kreativmarkt im Hühnerstall erwacht nach Corona-Pause

Verl (jhr) - Mehr als zwei Jahre mussten die Händlerinnen und Händler warten, bis sie ihre selbst hergestellten Produkte wieder auf dem Kreativmarkt im Hühnerstall in Bornholte ausstellen konnten. Am vergangenen Wochenende war es dann endlich soweit.

„Man muss sich über die kleinen Dinge freuen“

Der Kreativmarkt öffnete am Samstagnachmittag und am Sonntag. Zumindest am Samstag allerdings fanden nur wenige Besucher den Weg zum Schmiedestrang. Monika Strothmann hat sich gleich im Eingangsbereich des Bürgerhauses postiert, um ihre Geschenkeschachteln, Karten, Kerzen und kleinen Mitbringsel aus Holz anzubieten. Für sie ist es wie für viele andere Händler der erste Markt, seit die Corona-Regeln gelockert worden sind.

„Ich bin froh, dass der Kreativmarkt stattfinden kann. Man muss sich über die kleinen Dinge freuen. Auch wenn heute nicht so viele Besucher da sind, freue ich mich trotzdem, hier zu sein“, sagt sie. Auch Agnes Ibrahimi aus Verl stößt ins gleiche Horn.

Seife in unterschiedlichen Formen und Düften

Sie stellt Seife in unterschiedlichen Formen und Düften her, zum Beispiel mit Lavendel- oder Rosenduft, und ist das erste Mal auf dem Kreativmarkt im Hühnerstall. Passend zur Osterzeit bietet sie auch Seifen in Hasenform an. Julia Koch war schon öfter beim Kreativmarkt dabei.

Ihre selbst hergestellten Notizbücher und Babysachen kamen in den vergangenen Jahren ähnlich gut an wie ihre Schultüten, die nach dem ersten Schultag in ein Kuschelkissen verwandelt werden können. „Samstags ist es erfahrungsgemäß immer etwas leerer, aber heute ist wirklich wenig los“, sagt sie.

Eine mögliche Erklärung für geringe Besucherzahlen

Annette Lüke aus Stukenbrock stellt verschiedene Produkte aus Baumwolle her. Bei ihr findet man außer Topflappen auch „Bratwurst mit Senf“ für die Kinder-Spielküche. „Ich bin öfter hier. Dass heute so wenig Leute da sind, kann ich mir dadurch erklären, dass ja Preise für den täglichen Bedarf so in die Höhe schnellen, dass es sich vielleicht einige, die sonst gekommen wären, nicht leisten können, noch Geld auszugeben für Dinge, die man nicht so unbedingt zum Leben braucht“, sagt sie.

Barbara Jürgens muss man eigentlich gar nicht vorstellen, in der kreativen Szene ist sie seit vielen Jahren bestens bekannt. Die „Holter Curry Queen“ ist Stammgast auf Märkten in der Region und bekannt für ihre Currywurst im Glas. Die hat sie ebenso dabei wie ihre neue vegane Produktreihe. „Ich biete meine Currywurst im Glas nun auch in einer veganen Variante an“ sagt sie. „Die wird sehr gut angenommen und auch von einigen verzehrt, die sich nicht ausschließlich vegan ernähren“, verrät sie.

Mitglieder des Bürgervereins kümmern sich um das leibliche Wohl

Außer einem veganen Chilli con Grünkern offerierte sie auch verschiedene Pestos, Chutneys, Marmeladen und Liköre. Die Mitglieder des Bürgervereins reichten an beiden Tagen selbstgebackene Torten und Getränke.