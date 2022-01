Kreisverkehr am Peitzweg in Kaunitz eine Option

Das Büro Röver hat eine Planung für Einmündung von Holter Straße und Peitzweg in Kaunitz gemacht, die einen Kreisverkehr vorsieht.

Kaunitz (ack) - Meist blitzt die Stadt ab, wenn sie beim Landesbetrieb Straßen NRW in Sachen Kreisverkehre vorstellig wird. Zum Beispiel im Fall der Bergstraße oder des Kapellenwegs. Anders sieht es an der Einmündung von Holter Straße und Peitzweg in Kaunitz aus.

Gute Chancen für Kreisverkehr

„Wir sehen gute Chancen“, sagte der Beigeordnete Thorsten Herbst am Mittwoch im Ausschuss für Mobilität und Verkehr mit Blick auf eine Zustimmung des Landesbetriebs Straßen NRW. Das Büro Röver hat eine grobe Planung gemacht, die einen Kreisverkehr mit 16 Metern Durchmesser vorsieht.

Der Kreisel ist auch im Zusammenhang mit einer weiteren Zufahrt zum Gewerbegebiet Kapellenweg zu sehen. Die soll gegenüber der Einmündung Peitzweg auf die Holter Straße führen. Der Bau des Kreisverkehrs ist aber nicht von einer direkten Umsetzung des Projekts abhängig. Wohl aber davon, dass die Stadt Grund erwerben kann.

Querungshilfen würden auch gleich angelegt

Selbst wenn die Zufahrt zum Gewerbegebiet nicht kommt: Aus Sicht von Thorsten Herbst würde der Kreisverkehr auch dazu führen, dass die Fahrzeuge, die in Richtung Kaunitz unterwegs sind, ausgebremst werden. Wird der Kreisel gebaut, würden gleich auch Querungshilfen angelegt. Für den Fall, dass irgendwann auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet folgt.