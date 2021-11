Kurse im Verler Droste-Haus online buchbar

Verl (gl) - Das neue Programm des Droste-Hauses geht am heutigen Mittwoch ab 7 Uhr online. Die Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene sowie Familien. Ganz neu wird im nächsten Jahr eine Schnupperwoche angeboten. In der ersten Schulwoche vom 10. bis 14. Januar finden mehr 30 Termine statt, bei denen Angebote ausprobiert werden dürfen. In der Woche nach dem jeweiligen Schnuppertermin startet dann der Kurs.

Von Bauch-Beine-Po bis zum Musikgarten

Mit Bauch-Beine-Po, Pilates, Yoga und mehr werden viele Bewegungsangebote vorgestellt. Aber auch Kreatives wie die Kleine Malschule, Nähen am Abend oder ein Vortragsabend zum Thema „Starke Eltern – Starke Kinder“ ist im Angebot. Für Kinder gibt es Schnupperangebote wie die Naturforscher, Yoga oder die Kreativwerkstatt. Wer mit seinem Kind ein Seminar sucht, für den sind die Tuina Babymassage, der Musikgarten oder eine Kontaktgruppe geeignet.

Außerdem gehören Aktionen für Kinder und Jugendliche in den Ferien im nächsten Jahr zum Angebot. Früh den Wecker stellen heißt es für beliebte Angebote wie Pekip oder Musikgarten. „Hier sind die Plätze immer schnell vergeben“, schreibt das Droste-Haus. Tanja Butterweck, Leiterin der Familienbildungsstätte, weist aber darauf hin, dass es sich immer lohnt, sich auf der Warteliste einzutragen. „Bei großer Nachfrage reagieren wir schnell und flexibel und versuchen, weitere Kurse anzubieten.“ Anmeldungen sind online möglich.

www.droste-haus.de