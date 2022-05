Laien und Ehrenamt wichtig für Kirche in Verl

Der Weg des Pastoralen Raums Am Ölbach nimmt immer klarere Formen an. Bald soll eine Vereinbarung unterzeichnet werden.

Verl (matt) - Immer klarer zeichnen sich die Konturen für die Ausgestaltung des Pastoralen Raums Am Ölbach und dessen Ausrichtung ab. Ebenso deutlich wird, wie wichtig Laien und ehrenamtliches Engagement für lebendiges Gemeindeleben sein werden.

Pfarrer Auris zieht ein positives Fazit

19 Ziele der jetzt vorliegenden Pastoralvereinbarung sollen helfen. Der Start liegt mittlerweile dreieinhalb Jahre zurück, jetzt befindet sich der Pastorale Raum Am Ölbach quasi auf der Zielgeraden. „Ein beschwerlicher, aber ein guter Weg“, zieht Pfarrer Karl-Josef Auris ein positives Fazit des aus drei Meilensteinen bestehenden Wegs.

Der stand sogar durch die Corona-Pandemie kurz vor einem Neustart. Aber jetzt ist die Pastoralvereinbarung in trockenen Tüchern. „Der zweite Meilenstein hat den inhaltlich entscheidenden Durchbruch gebracht“, sagte Auris im Gespräch mit dieser Zeitung, der besonders das positive Miteinander der acht involvierten, katholischen Kirchengemeinden lobte.

„Alle Ziele gleichzeitig umzusetzen wäre unrealistisch“

Die Steuerungsgruppe und Gremienmitglieder aus Verl und Schloß Holte-Stukenbrock haben die 19 Ziele aus den fünf Kategorien Caritas, Leben als Christ, Unterwegs im Auftrag des Herrn, Ehrenamt und Jugend formuliert und in einem letzten Abstimmungsprozess Prioritäten für deren Realisierung gesetzt.

„Alle Ziele gleichzeitig umzusetzen wäre unrealistisch“, macht Gemeindereferent und Koordinator dieses Prozesses, Meinolf Sack, den 50 anwesenden Gläubigen deutlich. Und die setzten im Gemeindesaal der St.-Ursula-Gemeinde klare Schwerpunkte: So soll Kindern und Eltern nach der Erstkommunion 2023 ein Jahr lang pro Quartal ein Erlebnis-Event angeboten werden.

Ein „Erfahrungsraum für die Gegenwart Gottes“

Ein anderes Ziel stellten von Laien geleitete Wortgottesdienste dar. Tauferinnerungsnachmittage soll es vom kommenden Jahr an ebenfalls geben, aber auch Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten. Definiert sind diese Ziele für den Pastoralen Verbund, dem acht Kirchengemeinden in Schloß Holte-Stukenbrock und Verl angehören.

Sie sollen weiterhin selbständig bleiben. Aber: Der Pastorale Raum soll als „Erfahrungsraum für die Gegenwart Gottes“ wahrgenommen werden, so steht es in der Präambel des Textes. Allein ohne den Einsatz von Laien und dem Ehrenamt reichten die Kapazitäten nicht mehr aus.

Menschen für Kirche und Gott begeistern

Mit der Versetzung von Pfarrer Johannes Epkenhans nach Meschede zum Spätsommer seien nur noch drei Priester in beiden Kommunen vor Ort. Pastor Markus Korsus könne nur punktuell unterstützen.

Die Basis aktiv Mitwirkender in den Gemeinden wieder zu vergrößern, wird die größte Herausforderung in einer immer mehr säkularisierten Welt und vor dem Hintergrund jüngster Kirchenskandale sein. Vertrauen vor Ort aufbauen, Menschen für Kirche und Gott begeistern, zu halten sowie zeitgleich zurückzugewinnen, sei eine Kernaufgabe in der Zukunft, so klingt es in den Zieldefinitionen immer wieder durch.

Unterzeichnung soll am 6. Juni erfolgen

Vier der fünf Säulen waren demnach vom Erzbistum Paderborn vorgegeben worden, mit dem Themenfeld „Jugend und Jugendkultur“ hat der Pastorale Raum Am Ölbach ein weiteres dazu genommen. Die selbstgesetzten Zeitvorgaben sind durchaus ehrgeizig: In einem Jahr zum Beispiel sollen ein Ehrenamtskonzept entstehen und die verschiedenen Jugend-aktivitäten erarbeitet werden.

Aber auch die anderen Ziele sollen rasch angegangen werden. Es gelte, keine Zeit zu verlieren. Wie sieht der Zeitplan aus? Am Pfingstmontag, 6. Juni, soll beim Gottesdienst für den Pastoralen Raum an der Ostwestfalenhalle in Kaunitz, Beginn 11 Uhr, die Pastoralvereinbarung von Gremienverantwortlichen unterzeichnet und dem Erzbistum zugeleitet werden.

Anerkennung gegen Jahresende

Dort werde das Dokument geprüft. Pfarrer Karl-Josef Auris rechnet gegen Jahresende mit der Anerkennung.