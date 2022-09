Laser erleuchten das Verler Festgelände

Eine Lasershow hat den Dämmerschoppen am Donnerstagabend begleitet. Zahlreiche Besucher fotografierten das Spektakel mit ihren Smartphones.

Verl (matt). Vier Tage Verler Leben? Die dauerhafte Verlängerung des Volksfests um einen Tag scheint nach dem Erfolg am Donnerstag nicht ausgeschlossen zu sein. Bürgermeister Michael Esken sagt einen Tag nach der Riesensause mit mehr als 1500 Besuchern allerdings, ein dauerhafter vierter Tag sei nicht Gegenstand der Überlegungen.

Es wäre durchaus ein Traditionsbruch mit der Feier-Dreifaltigkeit zu Verler Leben. Aber einer, der der Verler Bevölkerung entgegenkäme. Zumindest legt das die überwältigende Resonanz des Dämmerschoppens nahe. Mehr als 1500 Besucher feierten auf und an der Festwiese am Gymnasium vor.

Kann der Donnerstag eine Ergänzung sein?

Eine 20-minütige Lasershow setzte ab 21.30 Uhr den vorläufigen Schlusspunkt, bis das Fest am Freitagmittag offiziell eröffnet wurde. Eigentlich wollten Stadtoberhaupt und Verwaltung eine Einschätzung bekommen, ob eine Lichtinstallation eine Alternative zum Abschlussfeuerwerk am Sonntag darstellen könnte.

Gestalten den Dämmerschoppen musikalisch: die Band Wohnzimmersoul.Nach der erfolgreichen Premiere drängt sich eher eine andere Frage auf: Könnte der Donnerstag mit dem Konzept aus Geselligkeit, Livemusik und Lichtspektakel eine Ergänzung sein? Die Frage hat Bürgermeister Michael Esken eigentlich bei der Generalprobe in der Mittwochnacht beantwortet: „Bei 100 Besuchern wäre ich schon enttäuscht, 500 wären schon ein Erfolg.“

Auch Bürgermeister überrascht

Es waren mehr also dreimal so viele. Damit hat auch er nicht gerechnet. Der Dämmerschoppen, den die Stadt Verl erstmals ansetzte, entspricht dem Wunsch vieler Verler nach einem zweiten „Verler Tag“, Freitag gilt ohnehin als der Tag, an dem die einheimische Bevölkerung unterwegs ist.

Samstag kommen vermehrt Auswärtige, der Sonntag ist der klassische Familientag. Mit dem Donnerstag von 19 bis 22 Uhr in die Verler Festtage zu starten, war stimmig: Das Wetter mit spätsommerlichen Temperaturen passte. Die Band Wohnzimmersoul brachte mit Akustik-Rock und Pop die Besucher Song für Song in Feierlaune und überließ fünf Lasern den visuellen Höhepunkt des Abends.

Stadt trifft einen Nerv

20 Minuten, unter anderem mit Musik von Coldplay und Queen untermalt, begeisterten die Besucher. „Wir freuen uns schon auf die Lasershow. Mit Band und allem Drumherum ist es einfach ein schöner Abend“, ordnete Elisa Bartsch den Dämmerschoppen ein.

Zustimmung erhielt sie von ihren Freunden. „Wem das hier nicht gefällt, dem ist nicht zu helfen“, zeigte sich Uwe Linnemann nicht nur von dem Abend, sondern auch von der Live-Band begeistert. Mit seiner Frau Beate war er aus Hövelhof mit dem Fahrrad gekommen.

Genießen beim Dämmerschoppen am Donnerstagabend die gelungene Mischung aus Livemusik, Geselligkeit und Lasershow: (v. l.) Jannik Großekathöfer, Elisa Bartsch, Sina Mika und Dennis Großekathöfer.

Rabea Oestersandforth nutzte die Veranstaltung, um eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken. „Wir genießen die Atmosphäre. Es ist schön, mit der Familie wieder so etwas erleben zu können“, sagt sie. Das sahen viele Familien mit kleinen Kindern ebenso. Sie ließen sich das Spektakel nicht entgehen, auch wenn am nächsten Tag die Schule oder der Kindergarten wartet.

Emanuel (7), der sich die Show von der Schulter seines Vaters aus anschaute, fand das Spiel aus Formen und Farben toll. Und nimmt man die Anzahl der Handys, die Besucher für Fotos in die Höhe reckten zum Maßstab, ist das ein klares Signal für die Stadt. Sie hat einen Nerv getroffen.