Leiterin der Kita Arche Noah geht in den Ruhestand

Die Kinder fehlten ihr bereits jetzt, sagt Maria Laustroer, Leiterin der Kita Arche Noah. Nach 21 Jahren geht sie in den Ruhestand.

21 Jahre lang war Maria Laustroer in der Kita Arche Noah tätig. Für 13 Jahre leitete sie die Einrichtung. Jetzt hat Detlef Müller, Geschäftsführer der Trägergesellschaft, sie in den Ruhestand verabschiedet.

Kaunitz (gl) - Nach 21 Jahren Tätigkeit in der Kindertagesstätte Arche Noah in Kaunitz ist deren Leiterin Maria Laustroer im Januar in den Ruhestand gegangen. Schweren Herzens, wie sie betont, weil ihr die Arbeit immer sehr viel Freude bereitet habe. „Das Wichtigste waren mir immer die Kinder, dass es ihnen gut geht und wir ihnen wertvolles Rüstzeug für das Leben vermitteln“, erzählt sie.

Werte wie Achtsamkeit und Toleranz gelebt

In den vergangenen 13 Jahren hat Laustroer die dreigruppige Einrichtung im Peitzweg geleitet. Bei ihrer Verabschiedung erzählte sie von der Entwicklung des Kita-Alltags. Dazu gehört der Wechsel der Trägerschaft von der katholischen Kirchengemeinde zur Kita GmbH Minden-Ravensberg-Lippe. Die Arche Noah sei eine der ersten Kitas gewesen, die der Trägergesellschaft beigetreten sei. Maria Laustroer erwähnte auch die Einführung der Betreuung von U3-Kindern, die Gründung des Familienzentrums mit zwei weiteren Einrichtungen und die Zertifizierung zum Familienpastoralen Raum. Wichtige Meilensteine für die Leiterin.

Froh sei sie, ein konstantes und kollegiales Team an ihrer Seite gehabt zu haben, das mit ihr zusammen den Kindern und Familien christliche Werte vorgelebt habe. Achtsamkeit, Wertschätzung und Toleranz seien nur einige Beispiele für Werte, die sie tagtäglich gelebt hätten. Auch die gute und enge Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde sowie die häufig kurzen Dienstwege seien schön gewesen, so die frisch in den Ruhestand getretene Kita-Leiterin.

Kinder fehlen der scheidenden Leiterin bereits jetzt

Auch wenn ihr die Kinder und all die schönen Begegnungen schon jetzt fehlten, freue sie sich als Familienmensch darauf, viel Zeit mit ihrem kleinen Enkelkind zu verbringen, regelmäßig zu Chorproben gehen zu können und auch Zeit für Dinge wie Sport und Lesen zu haben. Die Gütersloherin freue sich zudem auf regelmäßige Theaterbesuche.

Der Abschied sei ihr ein Stück leichter gefallen angesichts der Tatsache, dass sie eine junge Nachfolgerin habe, die ebenfalls christliche Werte in den Vordergrund stelle. Detlef Müller, Geschäftsführer der Trägergesellschaft, bedankte sich bei Maria Laustroer für ihre Arbeit.

Pfarrer Auris überbringt Dankesworte

Herzliche Dankesworte überbrachten auch Pfarrer Auris und die Vertreter der Kirchengemeinden. Die Gruppe der Verler Kita-Leiterinnen bedauerte laut Mitteilung, dass sie mit Maria Laustroer eine liebe und verlässliche Kollegin verabschieden müsse. Alle Gäste seien sich aber einig gewesen: Wer so lange mit so viel Herzblut arbeitet, dürfe jetzt in eine verheißungsvolle neue Lebensphase eintreten, heißt es abschließend.