Lerchenweg in Verl ab Mittwoch gesperrt

„Die Anlieger können die Baustelle passieren, werden aber gebeten, den Bereich mit äußerster Sorgfalt zu befahren“, schreibt die Stadt. Auch könne es durch die Bauarbeiten immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten kommen.

Die Arbeiten sollen voraussichtlich am Mittwoch, 28. Juli, beginnen und innerhalb der Sommerferien, also spätestens bis zum 17. August, abgeschlossen werden. Die neue Asphaltierung wird in zwei Abschnitten aufgebracht, so dass das große Wohngebiet nördlich des Lerchenwegs immer von einer Seite aus erreichbar bleiben wird.