Lesung in Verl auf den Spuren von Oskar Schindler

Mit einer szenischen Lesung ist Autor Tim Pröse am 25. Januar zu Gast in Verl. Dabei zeichnet er ein Portrait von Oskar Schindler.

Verl (gl) - Oskar Schindler bewahrte während des Zweiten Weltkriegs 1200 jüdische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter vor der Ermordung in den NS-Vernichtungslagern. Wer war dieser Unternehmer, der ursprünglich bloß ein gutes Geschäft machen wollte, dann aber Kopf und Kragen riskierte und sein ganzes Vermögen gab, um die Menschen zu retten?

Ein filmisches Denkmal von Steven Spielberg

In einer szenischen Lesung, zu der für Mittwoch, 25. Januar, die Stadt Verl und der Heimatverein einladen, spürt Bestseller-Autor Tim Pröse der ungewöhnlichen Biografie Oskar Schindlers nach. Beginn ist um 19 Uhr im Heimathaus. Der Eintritt ist frei.

In den 1990er-Jahren setzte US-Regisseur Steven Spielberg Oskar Schindler mit „Schindlers Liste“ ein filmisches Denkmal. Tim Pröse zeigt in seiner szenischen Lesung Fotos aus dem Film und erzählt die wahre Geschichte hinter den Bildern. Dazu lässt er alte Lieder aus Schindlers Zeit anklingen.

Gespräche mit Zeitzeugen machen die Geschichte lebendig

Für sein Buch „Jahrhundertzeugen. Die Botschaft der letzten Helden gegen Hitler“ traf Tim Pröse den damals noch lebenden „Letzten von Schindlers Liste“. Mit Hilfe von Zeitzeugen zeichnet Tim Pröse laut Ankündigung der Stadt ein feinfühliges Lebens-Portrait.

Wer war dieser Lebensretter, der sein Leben so beherzt für andere einsetzte? Wer war dieser Mann, der so ausschweifend lebte und an seinem Lebensende vereinsamt und vergessen in einer 20-Quadratmeter- Wohnung am Frankfurter Hauptbahnhof hauste?

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Die Stadt Verl und der Heimatverein Verl präsentieren die Veranstaltung anlässlich des Tags des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Er wird jährlich am 27. Januar begangen.