Lettische und deutsche Lebenswelten treffen aufeinander

Verl (gl) - Im Oktober hat das Droste-Haus nach langer Zeit wieder einen internationalen Jugendaustausch durchgeführt. Deutsche und lettische Jugendliche seien sich Mitte des Monats im lettischen Valmiera begegnet, heißt es in einer Mitteilung.

Das Motto: „Wir zusammen für die Zukunft Europas“

Die gemeinsame Zeit hätten die jungen Menschen für abwechslungsreiche Projekttage und einen Einblick in das Leben der lettischen Jugendlichen genutzt. 13 Jugendliche waren dabei. Sie verbrachten die Woche unter dem Motto „Wir zusammen für die Zukunft Europas“.

Olita Nimante und Erika Ivanov leiteten das Projekt auf lettischer Seite und Margret Lütkebohle sowie Hannah Waldhoff vom Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh auf deutscher Seite. Die Jugendlichen nahmen am Unterricht am Pargauja-Gymnasium teil, lernten die lettische Kultur unter anderem durch Musik- und Theaterworkshops kennen, sprachen mit dem Bürgermeister von Valmiera, verbrachten Zeit in der Natur und besuchten die Staatsoper in Riga.

Jugendliche entdecken Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Durch einen Tag in Gastfamilien konnten die Jugendlichen zusätzliche Einblicke in die Lebenswelten der Gastgeberinnen und Gastgeber erhalten. Sie reflektierten laut Mitteilung mit den lettischen Jugendlichen, welche Gemeinsamkeiten sie verbinden und welche Unterschiede es möglicherweise gibt, heißt es weiter.

Spätestens beim Abschiedsabend habe sich gezeigt, dass gemeinsames Reden, Lachen und Tanzen jede Grenze überwinden kann. Initiiert und organisiert wurde die Jugendbegegnung vom Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh.

EU-Programm finanziert die Begegnung

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen von der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Gütersloh und vom Pargauja-Gymnasium in Valmiera. Finanziert wurde die Begegnung über das EU-Programm Erasmus+.