Letzter Schritt vom Fuchsbau zum Ringschluss

Verl (gl) - Ein weiterer Jahrgang wird dann die Schule besuchen (diese Zeitung berichtete). Dass der Bedarf für eine Erweiterung besteht, daran ließ Ulrike Lexis vom Beratungsbüro Dr. Garbe, Lexis und von Berlepsch am Donnerstag keinen Zweifel. Sie prognostizierte den Mitgliedern des Bildungsausschusses stabil hohe Schülerzahlen in den kommenden Jahren.

Im Schnitt würden jährlich etwa 275 Kinder eingeschult. Die aktuellen Zahlen der Schüler, die auf eine weiterführende Bildungseinrichtung wechselten, seien vergleichsweise niedrig. Die Geburtenzahl bundesweit sei im Jahr 2011 die geringste seit dem Pillenknick in den späten 1960er-Jahren gewesen. Die damals geborenen Kinder seien zuletzt auf die weiterführende Schule gekommen.

Steigende Tendenz

Deutlich steigend sei die Tendenz in den kommenden Jahren. Das ist ein Teil der Ergebnisse einer Raumanalyse, die die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Abseits davon gehe es nicht um die bloße Erweiterung von G8 auf G9, sagte Bürgermeister Michael Esken (CDU). „Wir müssen Änderungen im Bildungssystem Rechnung tragen. Das G9 heute ist nicht mehr das G9, das ich zu meiner Schulzeit erlebt habe“, sagte er.

Modernes Lernen brauche Raum. Dem schloss sich Matthias Hermeler, Schulleiter des Verler Gymnasiums, an. Früher habe man – passiv – gesagt, dass Schüler unterrichtet würden. Heute spreche man – aktiv – davon, dass die Kinder lernen. Eine Lernform, die ansprechenden Platz brauche. „Der Raum ist der dritte Pädagoge“, so Hermeler mit Bezug auf den Ansatz von Loris Malaguzzi, nach dem die Kinder der erste, die Lehrer der zweite Pädagoge sind. Das gelte vor allem im Umgang mit digitalen Medien.

Auch die Lehrerschaft wächst

Abseits vom Raumbedarf auf Schülerseite sei es eine Tatsache, dass die Lehrerschaft wachse – wohl auch wegen einer Gesellschaft, in der Teilzeit und Elternzeit bei männlichen wie weiblichen Lehrkräften hoch im Kurs stehen. „Aktuell haben wir 91 Lehrkörper. Der Tag, an dem wir 100 erreichen, rückt näher“, sagte Matthias Hermeler.

Zugegeben: Das Gymnasium war vor nicht allzu langer Zeit erweitert worden, im Jahr 2013. Architektin Evelyn Wendt-Salmhofer war damals involviert. Sie stellte dem Ausschuss zwei Optionen für die Erweiterung des Gymnasiums vor. Nummer eins sieht einen zweigeschossigen Anbau im Westen der Schule sowie deren Erweiterung im bisherigen zweiten Obergeschoss vor. Vor dem Umbau 2013 sei die Schule „fuchsbauartig“ angelegt gewesen – man habe sie von vielen Seiten betreten können, nicht aber ringförmig durch sie hindurchgehen können. Ein Ringschluss, der vor zehn Jahren eingerichtet wurde. Option eins sieht vor, ihn künftig im zweiten Obergeschoss zu vollenden. Dort stehe auch noch eine statisch denkbare Dachfläche für die Erweiterung zur Verfügung. Ein Manko dieser Variante: Die Fahrradständer müssten weichen und Ersatzflächen in der Nähe eingerichtet werden.

Gymnasium als Ganzes sehen

Nicht so bei Option Nummer zwei, die Architektin Evelyn Wendt-Salmhofer als „über den Tellerrand hinaus gedacht“ bezeichnete. Mit ihr würde nicht bloß der Bedarf an Räumen gedeckt, sondern das Gymnasium als Ganzes weiter optimiert. In diesem Konzept wird der 2026 neu dazustoßende Jahrgang in einem luftigen Bereich rund um das Zentrum der Schule untergebracht.

Ein weiteres sogenanntes Cluster könne als Musik- und Kunstbereich im ersten Obergeschoss angelegt werden. Auch diese Option sieht einen Anbau und den Ringschluss auf allen Ebenen, dazu zahlreiche räumliche Veränderungen, vor. Matthias Humpert (CDU) regte an, bei den Planungen auch die Mensa in den Blick zu nehmen, die sich Gymnasium und Gesamtschule derzeit teilen. Martina Heitvogt aus dem Fachbereich Bildung, Sport, Kultur, Stadtmarketing der Stadt sagte, das werde überprüft – genauso wie eine ganzheitliche Sportentwicklungsplanung.

Gesamtschule mitbetrachten

Dabei müsse der Wandel der Gesamtschule mitbetrachtet werden. Hedwig Rottmann (SPD) fragte, ob beide Optionen den Flächenmehrbedarf von 804 Quadratmetern decken, der – wie berichtet – für das Gymnasium ermittelt worden war. „Für Option zwei gilt das uneingeschränkt, bei Option eins müsste man prüfen, wie sich dieser Platz erreichen lässt“, so Architektin Evelyn Wendt-Salmhofer. Erst einmal handelt es sich bei beiden Optionen um vorsichtige Ideen. Im nächsten Schritt beraten die Fraktionen untereinander. In der nächsten Sitzung des Ausschusses am 8. März soll das Thema erneut auf den Tisch kommen. Zudem soll es eine Sondersitzung mit dem Bauausschuss am 16. März zu dem Thema geben.