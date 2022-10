Lisa Federle liest in Verl aus ihrer Biographie

Am 26. Oktober berichtet Notärztin Lisa Federle in der Kreissparkasse Verl über ihren schweren Weg zum Traumberuf.

Verl (gl). Lisa Federle (Foto), eine von Deutschlands bekanntesten Notärztinnen aus Tübingen, ist am Mittwoch, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr für eine Lesung aus ihrem Buch „Auf krummen Wegen geradeaus“ zu Gast in der Kreissparkasse an der Oesterwieher Straße 5 in Verl. Sie erzählt dort ihre Lebensgeschichte. Der Eintritt zur Veranstaltung im Rahmen der Verler Literaturtage ist frei.

Promotion im Alter von 37 Jahren

„Lisa Federle hatte es nicht leicht im Leben. Sie brach die Schule ab und wurde mit 17 Jahren schwanger. Trotzdem hat sie nie ihr Ziel aus den Augen verloren, Medizin zu studieren“, heißt es in der Ankündigung. Wohl kaum jemand hätte ihr als junge Frau zugetraut, dass sie einmal Deutschlands bekannteste Notärztin werden würde.

In ihrer Biografie erzählt sie ihre Lebensgeschichte: von ihrem sittenstrengen protestantischen Elternhaus, vom frühen Tod des Vaters, dem späten Medizinstudium, ihrer Promotion im Alter von 37 Jahren, sowie über ihr Engagement für Flüchtlinge, Obdachlose und Kinder.

Rollende Arztpraxis

Sie hat vier Kinder großgezogen, sei oft ganz auf sich allein gestellt gewesen. Ihre selbstlose Art beeindrucke die Menschen immer wieder: 2015 wurde Lisa Federle bundesweit bekannt, als die Tübinger Notärztin eine rollende Arztpraxis zur Versorgung der Flüchtlinge einrichtete. Später verbesserte Lisa Federle damit die medizinische Versorgung von Obdachlosen.

Und seit 2020 war sie als rollende Teststation in der Corona-Pandemie unterwegs. 2021 rief sie mit Jan Josef Liefers und Michael Antwerpes die Initiative „#Beweg-tEuch“ ins Leben, um benachteiligten Kindern und Jugendlichen sportliche Aktivitäten zu ermöglichen.

Veranstaltung ist kostenfrei

Handeln, um zu helfen, das ist ihr Lebensmotto. Lisa Federle gilt als tatkräftige Frau, die mitten im Leben steht, die sich immer durchkämpfen musste, die die Probleme mutig und – wenn es sein muss – unkonventionell angeht und dabei nie den Menschen aus dem Blick verliert, heißt es weiter. Die Lesung gestaltet sie gemeinsam mit dem Journalisten Raimund Waible.

Die Veranstaltung wird von der Stadt Verl, der Volkshochschule und der Kreissparkasse Wiedenbrück gemeinsam durchgeführt. Anmeldungen für die kostenfreie Lesung werden unter 05246/961196 sowie www.vhs-vhs.de entgegengenommen. Die Platzzahl ist begrenzt.