Löschzug Verl richtet die Orientierungsfahrt aus

Löschzugführer Raphael Fortkord (rechts) lobt den Teamgeist und die Kameradschaft unter den Wehrleuten. Gemeinsam mit (v. l.) André Pelkmann, Christian Hindermann, Lars Lüddemann und Thomas Heitjohann freut er sich auf die Orientierungsfahrt der Löschzüge am 13. August.

Verl (abb) - Am Samstag, 13. August, werden in Verl und Umgebung zahlreiche Feuerwehrfrauen und -männer sowie etliche Einsatzwagen zu sehen sein. Sorgen müssen sich die Bürger aber nicht machen. Der Löschzug Verl richtet die 30. Orientierungsfahrt der Wehren im Kreis Gütersloh aus.

„Zweimal mussten wir das Event absagen“

Vor drei Jahren hat der Löschzug Verl die Orientierungsfahrt in Versmold gewonnen. Als Titelverteidiger müssen die Verler Kameraden nun die nächste Veranstaltung austragen. „Zweimal mussten wir das tolle Event aufgrund der Corona-Krise absagen“, sagt Löschzugführer Raphael Fortkord. „Aber jetzt ist es endlich soweit.“

Die Organisation sei eine Mammutaufgabe, so Fortkord. „Fast wäre es besser gewesen, in Versmold nicht zu gewinnen“, sagt der Zugführer mit einem Augenzwinkern.

Eine Gameshow gibt die Inspiration

Am 13. August werden rund 70 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer bei der Durchführung der Orientierungsfahrt dabei sein – hauptsächlich Mitglieder des Verler Löschzugs. Die Orientierungsfahrt der Wehren im Kreis Gütersloh gibt es seit 1991.

Ihren Ursprung hat sie beim Löschzug Borgholzhausen. „Die Veranstaltung wurde in Anlehnung der Show ‚Spiel ohne Grenzen‘ ins Leben gerufen“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Thomas Heitjohann.

„Es war ein regelrechter Lauf auf das Event“

Sieger war vor mehr als 30 Jahren der Löschzug Hesselteich. Die Verler haben den Wettbewerb 2019 zum ersten Mal gewonnen und freuen sich über 25 Löschzüge, die am 13. August dabei sind. Heitjohann: „Wir waren ruckzuck ausgebucht. Es war ein regelrechter Lauf auf das Event zu spüren.“

Worum geht es überhaupt? Ab 6 Uhr morgens sind die Löschzüge aus dem Kreis Gütersloh auf einem Rundkurs im Verler Land unterwegs. „An sechs Stationen müssen die Wehrleute dann ihr Können beweisen“, erläutert Christian Hindermann, zusammen mit Lars Lüddemann und André Pelkmann Kopf des großen Organisationsteams.

„Von uns gibt es nur Koordinaten“

Um die einzelnen Stationen zu finden, müssen die Einsatzkräfte eine Karte lesen können. Hindermann: „Wir teilen nicht einfach eine Adresse mit. Von uns gibt es nur Koordinaten.“ Die Teilnehmer müssen nicht nur feuerwehrspezifische Aufgaben bewältigen.

„Es geht um Sportlichkeit, Geschicklichkeit, Improvisationstalent, Einfallsreichtum und Kreativität“, sagt Raphael Fortkord. Zusätzlich zu den praktischen Herausforderungen wird es auch einen Theorieteil geben.

„Das Ganze soll einfach Spaß machen“

Es werden Fragen gestellt, die wiederum nicht unbedingt feuerwehrtypisch sind. Die Organisatoren denken, dass die Löschzüge gut vier Stunden unterwegs sein werden. Selbstverständlich wurden die einzelnen Stationen schon einer praktischen Prüfung der Verler Feuerwehrleute unterzogen.

Die Vorfreude auf den 13. August ist groß unter den heimischen Brandbekämpfern. Schon der Test im Vorfeld „war ziemlich lustig“, sagt Lars Lüddemann und lacht. Und darum geht es bei der Orientierungsfahrt auch hauptsächlich. Löschzugführer Fortkord: „Das Ganze soll einfach Spaß machen.“

Party in der Schützenhalle geplant

Mit solchen Aktionen werde der Teamgeist und die Kameradschaft innerhalb der Züge, aber auch das Zusammengehörigkeitsgefühl über die Grenzen der lokalen Feuerwehren hinweg gefördert. Am Abend gibt es gegen 20 Uhr die Siegerehrung und eine Party in der Verler Schützenhalle.

Unterstützt wird die Orientierungsfahrt vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen, der Stadt Verl und der heimischen Industrie. Thomas Heitjohann stellt beim Pressegespräch klar, dass die Einsatzbereitschaft während des Tags immer gewährleistet sei.

Feuerwehr auf der Suche nach Nachwuchs

„Da brauchen sich die Verler keine Sorgen machen.“ Im Kreis Gütersloh gibt es derzeit 43 Löschzüge. Als einer der nächsten kommt die noch als Löschgruppe Sürenheide firmierende Einheit aus dem Verler Stadtteil dazu.

Außerdem gibt es Werks- und Betriebswehren. 67 Männer und mit Alina Sander eine Frau sind im Löschzug Verl aktiv. „Wir freuen uns immer über neue Leute. Man kann auch einfach mal aus Neugier bei uns vorbeischauen“, sagt Löschzugführer Raphael Fortkord.

Gruppenabend an jedem Montag

An jedem Montag findet ab 19 Uhr der Gruppenabend am Feuerwehrgerätehaus am Florianweg statt.