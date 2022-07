Margrit Ernst freut sich über Gewinn von  5000 Euro 

Verl (gl) - Große Freude bei Margrit Ernst: Sie hat in der Juni-Ziehung des Gewinnsparens der Volksbank 5000 Euro gewonnen. Kundenberater Sebastian Butzner und Geschäftsstellenleiter Christian Trame überraschten die Verlerin mit der freudigen Mitteilung. „Wir freuen uns sehr, dass eine so treue und langjährige Kundin wie Sie gewonnen hat“, so Trame.

Seit vielen Jahren dabei

Seit vielen Jahren hat die 69-jährige Margit Ernst Gewinnsparlose. Vor einiger Zeit hat sie die Anzahl der Lose noch einmal aufgestockt, denn bei zehn Losen ist ein Gewinn im Monat garantiert. „Mir gefällt das Gewinnsparen, denn gleichzeitig hilft man auch den gemeinnützigen Vereinen in unserer Region“, zeigte sich Margrit Ernst überzeugt. Im Jahr 2021 unterstützte die Volksbank Bielefeld-Gütersloh laut Mitteilung allein auf diesem Weg mehr als 250 Projekte mit 290 000 Euro.