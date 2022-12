Maria Peterhanwahr seit 69 Jahren bei der KFD in Verl

Eine vorweihnachtliche Feier bietet immer einen festlichen Rahmen. Die KFD in Verl hat ihn genutzt, um ihre Jubilarinnen zu ehren.

Verl (matt) - Rund 70 Mitglieder der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) St. Anna haben sich zum traditionellen Advents-Kaffeetrinken getroffen. „Endlich wieder“, wie Bernadette Gebauer vom Vorstand nach der Corona-Pause erleichtert feststellte. Die vorweihnachtliche Feier bot den schmückenden Rahmen für die Ehrung der langjährigen Mitglieder.

Wenn die KFD-Musikgruppe „O, du Fröhliche“ anstimmt, ist das an diesem Tag ein wenig mehr als nur ein Weihnachtslied. Es spiegelt die Grundstimmung unter den etwa 70 KFD-Mitgliedern. Endlich ohne Masken und Abstände rückte die Frauengemeinschaft wieder enger zusammen.

Wieder mehr Veranstaltungen möglich

Das galt nicht nur für die Pfarr-KFD in Sankt Anna, sondern insgesamt. Erstmals tauchen im neuen Jahresprogramm Veranstaltungen im Pastoralen Verbund auf wie die Fahrt zur Creativa nach Dortmund am 18. März oder der zum wiederholten Mal stattfindende Tagestrip zum Gartencenter Oosterik in die Niederlande. „Das macht aus unserer Sicht auch Sinn“, erhofft sich die Vorsitzende Elisabeth Grauthoff natürlich auch eine gute Auslastung dieser Veranstaltungen.

Dass das KDF-Vereinsleben wieder in gewohnte Bahnen zurückfindet, kann man auch daran ablesen, dass der Vorstand für seine insgesamt 690 Mitglieder eine dreitägige Fahrt an die Schlei vom 16. bis 18. Juni anbietet. Der KFD-Karneval ist außerdem nach wie vor ein gesetzter Termin. Insgesamt 23 Veranstaltungen sind 2023 geplant.

30 Jubilarinnen geehrt

Bei der Adventsfeier richtet die KFD mit der Ehrung der Jubilarinnen auch immer den Blick in die Vergangenheit. Seit 69 Jahren ist Maria Peterhanwahr Mitglied der katholischen Frauenvereinigung. Thea Schiermeier, ältestes KFD-Mitglied, seit 66 Jahren.

65-jährige Zugehörigkeit bei der KFD feierten Luzia Allerbeck, Gertrud Riewenherm, Elfriede Meermeier, Marielies Kaltefleiter und Elisabeth Weitzenbürger.

Auf 60 Jahre Mitgliedschaft können Theresia Gehle und Helene Menker zurückblicken. 50 Jahre dabei sind Thekla Vorderbrüggen, Änne Schröder, Tina Hanswille sowie Anni Thiesbrummel.

40 Jahre gehören Marianne Rampsel, Elisabeth Gnerich, Waltraud Mersch, Annemarie Wanders, Theresia Pollmeier, Magdalene Heinemeier, Notburga Humpert, Renate Busche, Margarete Schulke und Änne Brummel als aktive Mitglieder zur Gemeinschaft.

Für 25 Jahre Zugehörigkeit wurden Elisabeth Hesse, Anni Engel, Lidwina Schumacher, Annette Kappelmann, Erna Held, Annette Kerger sowie Barbara Große Wächter geehrt.