Matthias Naß in Verl: „China auf politischem Irrweg“

Verl (kap) - Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit seinen erschütternden Ausmaßen ist weltpolitisch das alles beherrschende Thema. China hat den Überfall bislang nicht verurteilt, setzt stattdessen auf die strategische Freundschaft. Matthias Naß wirft Parteichef Xi Jingping eine machtpolitische Rolle rückwärts vor. „China“, das sagt der ausgewiesene Kenner der Volksrepublik, „befindet sich auf einem politischen Irrweg“.

Auf Einladung der Volkshochschule spricht Matthias Naß beim ersten VHS-Forum seit längerer Zeit über Chinas Aufstieg zur Weltmacht und das Ende der formellen Trennung zwischen Staat und Partei. „Die Partei hat das Sagen.“ Aus Sicht von Naß hätte China die Möglichkeit gehabt, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. So aber herrsche ein Klima der Angst und der Anpassung. „Kritik und Kreativität werden im Keim erstickt.“

„Das kann nur mit Amtsmissbrauch und Korruption enden“

Die Tatsache, dass es keine Begrenzung der Amtszeit von Xi gibt, wertet Naß so: „Das kann nur mit Amtsmissbrauch und Korruption enden.“ China sei von einer Ein-Parteien-Herrschaft zu einer Ein-Mann-Herrschaft gewechselt. Diese Entwicklung sei äußerst unglücklich. „Allen westlichen Werten wird der Kampf angesagt.“

70 Besucher haben im Foyer der Verler Filiale der Kreissparkasse Wiedenbrück Platz genommen. Viele Fragen haben sie mitgebracht. Zunächst aber schildert Naß seine Sicht der Dinge. In einem Zeit-Leitartikel hatte er Xi Jingping kürzlich als „Komplizen Putins“ bezeichnet. „China glaubt, dass sein Modell dem der westlichen Staaten überlegen ist“, gibt Naß die Sichtweise der Volksrepublik wieder. Naß geht davon aus, „dass wir es mit einer verschärften Auseinandersetzung des demokratischen Westens mit China und Russland zu tun bekommen werden“.

Verschweigen des Corona-Ausbruchs ein „unverzeihlicher Fehler“

Er nimmt schon jetzt eine wachsende Polarisierung zwischen den autoritär geführten Ländern, in denen keine Kritik erwünscht ist, und dem Westen wahr. „Als wirtschaftliche und politische Macht ist China sehr gewachsen“, sagt Naß und hat entsprechende Zahlen mitgebracht. „Die Sympathiewerte aber sind im Keller.“ Nicht erst seit dem Corona-Ausbruch in Wuhan, auf den Ärzte früh aufmerksam gemacht hätten, aber zum Schweigen gebracht worden seien, obwohl sie die schlimmen Ausmaße wohl hätten verhindern können, habe der Ansehensverlust begonnen. Schon vorher sei China zunehmend aggressiver und anmaßender aufgetreten. Das Verschweigen des Corona-Ausbruchs bezeichnete Naß als „unverzeihlichen Fehler“.

Als schwierigstes Problem der nächsten Zeit sieht Naß die Taiwan-Frage. „China wird Taiwans Unabhängigkeit niemals akzeptieren.“ Er hält Militärgewalt für möglich und sieht Parallelen zur Ukraine. „Die Frage ist, ob sich das, was wir in der Ukraine erleben, in Taiwan wiederholt.“ Wie sich die USA verhalte, sei offen. Klar sei, dass ein Schulterschluss, wie es ihn am 4. Februar mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung gegen eine NATO-Erweiterung gegeben hatte, in den 70 Jahren zuvor undenkbar gewesen wäre. China und Russland seien sich einig: „Keine Belehrung von außen und vor allem keine Einmischung des Westens.“

China überholt die USA

In zehn Jahren schon, so die Einschätzung des Zeit-Journalisten, könnte China die USA als größte Volkswirtschaft überholt haben. „Dann hätten wir die Situation, dass diese größte Volkswirtschaft keine Demokratie mehr ist.“ Europa und insbesondere Deutschland müssten mehr Courage gegenüber China zeigen. „Europa macht sich kleiner, als es ist, man braucht sich gegenseitig.“ China sei der größte Handelspartner Deutschlands.

„Das führt natürlich zu Abhängigkeiten, aber es muss klar sein, wo Deutschland steht.“ Womöglich werde sich etwas durch den Ukraine-Krieg ändern. Naß beantwortete im Anschluss die vielen Fragen der Zuhörer, signierte sein aktuelles Buch „Drachentanz“ und legte dem Publikum ans Herz, sich die „Joint Declaration“ vom 4. Februar anzuschauen. „Ein sehr lesenswertes Papier, das in die Tiefe geht.“