Mehr Würde für Geistliche auf dem Kaunitzer Friedhof

Kaunitz (abb) - Ein großes Stück Gemeindegeschichte findet sich auf dem katholischen Friedhof in Kaunitz. Dort wurden in einem Bereich Geistliche der Pfarrgemeinde St. Maria Immaculata bestattet. Steine erinnern an Pfarrer, die in Kaunitz gewirkt haben. Auf Initiative des Friedhofsgärtners Marco Richert wurden die Priestergräber nun erneuert und deutlich aufgehübscht.

Bereich wird aufgelockert und neu bepflanzt

„Viele Steine waren schon vom Efeu verschluckt worden“, sagt auch Dietmar Esken vom Kirchenvorstand, der die Idee Richerts mit viel Wohlwollen aufgenommen hat. Bisher lagen die Gedenksteine mehr oder weniger unsortiert auf einer größeren Grabfläche.

Nun wurde der gesamte Bereich aufgelockert und neu bepflanzt. Außerdem wurde eine neue Reihe mit Grabsteinen erstellt. „So erhält jeder Geistliche mehr Aufmerksamkeit“, erläutert Esken.

„Das hier ist Gemeindegeschichte“

Im Zuge der Arbeiten wurden alle Grabmale umfassend gereinigt und teilweise auch saniert. Nicht alle Geistlichen, die in Kaunitz aktiv waren, sind auf dem Friedhof beigesetzt worden, aber Erinnerungssteine machen auf die Pfarrer, Priester und Dechanten aufmerksam.

„Das hier ist Gemeindegeschichte“, sagt Dietmar Esken. Der älteste Gedenkstein stamme aus dem Jahr 1847. Mit der Aktion auf dem Friedhof möchte die Pfarrgemeinde laut Dietmar Esken die Feierlichkeiten im kommenden Jahr einläuten. Dann wird die Katholische Kirchengemeinde in Kaunitz 275 Jahre alt.