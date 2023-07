Mehrere Unfälle auf A2 durch Aquaplaning

Gütersloh/Verl . Der wohl folgenschwerste Unfall am Sonntag ereignete sich auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Brücke Isselhorster Straße in Verl. Hier hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer aus Bochum di...

Mehrere Personen wurden bei dem Auffahrunfall auf der A2 in Höhe der Brücke Isselhorster Straße in Verl verletzt.

Gütersloh/Verl (ei). Der wohl folgenschwerste Unfall am Sonntag ereignete sich auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Brücke Isselhorster Straße in Verl. Hier hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer aus Bochum die vor ihm abbremsenden Fahrzeuge aufgrund des Starkregens zu spät erkannt. Der Bochumer bremste ebenfalls stark ab und versuchte noch auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dort prallte sein Sportwagen nach Polizeiangaben in eine Mercedes E-Klasse aus Wuppertal.

Drei Personen verletzt

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurden sowohl die beiden Insassen des Mercedes als auch der Fahrer aus Bochum verletzt und wurden zur ambulanten Behandlung in die beiden Gütersloher Akutkrankenhäuser eingeliefert.

Der Sportwagen der vermeidlichen Unfallverursachers blieb quer auf dem linken und mittleren Fahrstreifen liegen, die anderen Verkehrsteilnehmenden konnten auf dem rechten Fahrstreifen die Unfallstelle passieren. Die Fahrzeuge stauten sich auf einer Länge von bis zu vier Kilometern, dies bedeutete eine Verzögerung von etwa 30 Minuten. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen 21 Uhr war die Unfallstelle geräumt, konnte der Verkehr wieder störungsfrei fließen.

Weitere Unfälle gab es im Bereich Rheda-Wiedenbrück und im Bereich Porta-Westfalica/Veltheim. Auch auf der A30 bei Kirchlengern kam es zu einem heftigen Zusammenstoß.